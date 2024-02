Veja como fica a tabela do Imposto de Renda 2024 após mudança na faixa de isenção

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal publicou na noite de terça-feira (6) uma Medida Provisória (MP) isentando do Imposto de Renda (IR) quem recebe até dois salários mínimos. Trabalhadores que ganham até R$ 2.824 por mês não precisarão pagar o imposto. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com o governo, a medida isentará 15,8 milhões do tributo.

Conforme a tabela divulgada pelo Ministério da Fazenda, a alíquota será de 7,5% (R$ 169,44) para quem recebe R$ 2.259,21 até R$ 2.828,65. O percentual sobe a 15% (R$ 381,44) para quem ganha de R$ 2.828,66 até R$ 3.751,05.

continua após o anúncio

Para os trabalhadores com salário de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 vai ser de 22,5% (R$ 662,77) e de 27% (R$ 896,00) para que tem remuneração acima de R$ 4.664,68.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: