Veja o impacto nas ações da Qualicorp, administradora de planos de saúde, após ANS aprovar compra da SulAmérica pela Rede D’Or

Por Lara Rizério, Infomoney - As ações da Qualicorp (QUAL3) tiveram uma disparada na reta final da sessão, chegando a saltar 19,96%, a R$ 6,13, e fechando com avanço de 14,68%, a R$ 5,86. O motivo foi a decisão Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que aprovou a compra da SulAmérica (SULA11) pela Rede D’Or (RDOR3) trazendo restrições para a Qualicorp, mas menores do que alguns investidores temiam. RDOR3 e SULA11 também subiram na Bolsa, com ganhos respectivos de 5,09% (R$ 26,20) e 5,20% (R$ 19,64).

A ANS disse que o representante da Rede D’Or no conselho de administração da Qualicorp deve se abster de votar sobre assuntos que deliberem exclusivamente sobre as operadoras da SulAmérica. A Rede D’Or tem uma fatia de cerca de 29% na Qualicorp.

Além disso, impôs que a Qualicorp não comercialize exclusivamente os planos de saúde da SulAmérica e que os planos da SulAmérica não sejam comercializados apenas pela Qualicorp.

O negócio já tinha tido aval da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A notícia foi considerada positiva uma vez que retirou uma dúvida que havia no mercado de que a ANS poderia forçar a primeira companhia a vender sua participação na Qualicorp.

Assim, aponta o Credit Suisse, a decisão retira da Qualicorp uma possibilidade de overhang (excesso de ações no mercado) por uma possível venda forçada dos ativos.

Havia uma expectativa dos analistas, logo após a aprovação da combinação dos negócios pelo Cade, de que haveria a determinação de uma venda da fatia. Isso porque a resolução normativa Nº 515 de abril de 2022 da ANS impede a participação de uma operadora de planos de saúde e uma administradora de planos de saúde no mesmo grupo econômico. Em outra resolução normativa, Nº 530 de maio de 2022, a Agência reafirma que um grupo econômico é configurado quando uma entidade possui pelo menos 20% do capital social ou do capital votante em qualquer empresa avaliada. Mas não foi o que aconteceu, levando a uma disparada dos ativos.

“As restrições anunciadas estabelecem condições melhores do que esperávamos. Depois de algumas preocupações sobre o regulador eventualmente impor restrições à troca de informações entre RDOR e SULA (por exemplo, informações sobre a base de beneficiários, comportamento do usuário, informações dos concorrentes e outros), as restrições anunciadas são menos restritivas do que temíamos. Além disso, a RDOR conseguir manter sua participação na QUAL, que não era nosso caso base, então consideramos a decisão positiva tanto para a RDOR quanto para a QUAL, com o fim de um overhang para a última”, complementou o Itaú BBA.

