Veja quais são as 27 plataformas barradas por operarem fora da lei de apostas
Entre os serviços banidos estão Polymarket e Kalshi
247 - O governo federal determinou, na sexta-feira (24), o bloqueio de 27 plataformas de apostas preditivas, com a suspensão de seus sinais pela Anatel, impedindo o acesso de usuários brasileiros a esses mercados digitais.
Entre os serviços banidos estão Polymarket e Kalshi, amplamente utilizados nos Estados Unidos e em outros países.
Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o modelo de mercado preditivo fere a legislação brasileira de apostas, estabelecida pela Lei nº 14.790/2023, e não pode ser regularizado mediante pagamento de outorga.
O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, reforçou que essas plataformas são consideradas ilegais por não se enquadrarem nem na Lei 14.790/2023 nem nas regras aplicáveis ao mercado de derivativos.
O secretário de Reformas Econômicas, Regis Dudena, destacou que empresas que operam com derivativos legítimos continuarão preservadas pela regulação vigente.
Confira abaixo a lista das 27 plataformas bloqueadas: