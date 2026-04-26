TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Veja quais são as 27 plataformas barradas por operarem fora da lei de apostas

      Entre os serviços banidos estão Polymarket e Kalshi

      Governo concede coletiva de imprensa sobre o mercado de apostas (Foto: Washington Costa/MF)

      247 - O governo federal determinou, na sexta-feira (24), o bloqueio de 27 plataformas de apostas preditivas, com a suspensão de seus sinais pela Anatel, impedindo o acesso de usuários brasileiros a esses mercados digitais.

      Entre os serviços banidos estão Polymarket e Kalshi, amplamente utilizados nos Estados Unidos e em outros países.

      Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o modelo de mercado preditivo fere a legislação brasileira de apostas, estabelecida pela Lei nº 14.790/2023, e não pode ser regularizado mediante pagamento de outorga.

      O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, reforçou que essas plataformas são consideradas ilegais por não se enquadrarem nem na Lei 14.790/2023 nem nas regras aplicáveis ao mercado de derivativos.

      O secretário de Reformas Econômicas, Regis Dudena, destacou que empresas que operam com derivativos legítimos continuarão preservadas pela regulação vigente.

      Confira abaixo a lista das 27 plataformas bloqueadas:

      tabela

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias