Veja quais são as 27 plataformas barradas por operarem fora da lei de apostas

247 - O governo federal determinou, na sexta-feira (24), o bloqueio de 27 plataformas de apostas preditivas, com a suspensão de seus sinais pela Anatel, impedindo o acesso de usuários brasileiros a esses mercados digitais.

Entre os serviços banidos estão Polymarket e Kalshi, amplamente utilizados nos Estados Unidos e em outros países.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o modelo de mercado preditivo fere a legislação brasileira de apostas, estabelecida pela Lei nº 14.790/2023, e não pode ser regularizado mediante pagamento de outorga.

O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, reforçou que essas plataformas são consideradas ilegais por não se enquadrarem nem na Lei 14.790/2023 nem nas regras aplicáveis ao mercado de derivativos.

O secretário de Reformas Econômicas, Regis Dudena, destacou que empresas que operam com derivativos legítimos continuarão preservadas pela regulação vigente.

Confira abaixo a lista das 27 plataformas bloqueadas: