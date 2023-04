Vicky Safra supera Lemann e chega ao posto de pessoa mais rica do País

Apoie o 247

247 - A lista de bilionários brasileiros divulgada pela Forbes nesta terça-feira (4) apresenta uma mudança significativa em sua liderança: Vicky Safra, de 70 anos, juntamente com seus quatro filhos, agora ocupam o primeiro lugar. Eles herdaram uma fortuna do banqueiro Joseph Safra, falecido em 2020, que aumentou de US$ 7,4 bilhões (R$ 37,6 bilhões) para US$ 16,7 bilhões (R$ 84,8 bilhões), segundo a revista estadunidense.

Anteriormente, a lista era encabeçada por Jorge Paulo Lemann, o fundador do 3G Capital, responsável pelo fundo de investimentos por trás da AB Inbev, a maior cervejaria do mundo, e da fabricante de alimentos Kraft Heinz. A Forbes estima que a riqueza de Lemann esteja em torno de US$ 15,8 bilhões (R$ 80,2 bilhões), acima dos US$ 15,4 bilhões (R$ 78,2 bilhões) do ano passado.

Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto Sicupira e Alexandre Behring, os outros sócios do fundo 3G, ocupam a terceira, quinta e sexta posições, respectivamente, na lista da Forbes, com fortunas avaliadas em US$ 10,6 bilhões (R$ 53,8 bilhões), US$ 8,6 bilhões (R$ 43,7 bilhões) e US$ 5,2 bilhões (R$ 26,4 bilhões). Lemann, Telles e Sicupira são os acionistas de referência das Lojas Americanas, que enfrentam uma crise após a revelação de um rombo bilionário no caixa, levando a empresa a entrar em recuperação judicial e a acusações de que o trio teria cometido fraude.

Já o quarto lugar na lista é ocupado por Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, com uma fortuna estimada em US$ 10,2 bilhões (R$ 51,8 bilhões).

A Forbes identificou 51 bilionários brasileiros dentre as 2.640 pessoas com fortuna acima de US$ 1 bilhão em todo o mundo. Vicky Safra é a 100ª colocada na lista global, enquanto Lemann ocupa a posição de número 108.

10 MAIORES BILIONÁRIOS DO PAÍS

Vicky Safra e família: US$ 16,7 bilhões

Jorge Paulo Lemann e famiília: US$ 15,8 bilhões

Marcel Herrmann Telles: US$ 10,6 bilhões

Eduardo Saverin: US$ 10,2 bilhões

Carlos Alberto Sicupira: US$ 8,6 bilhões

Alexandre Behring: US$ 5,2 bilhões

André Esteves: US$ 5,2 bilhões

João Moreira Salles: US$ 4,1 bilhões

Walther Moreira Salles Junior: US$ 4,1 bilhões

Jorge Moll Filho e família: US$ 3,9 bilhões



(Com informações da Folha de S. Paulo).

