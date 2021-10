Auxiliares de Bolsonaro circulam vídeo de Eduardo Moreira que propõe demissão de Paulo Guedes

Apoie o 247

247- Circula nas redes sociais entre os ministros de Bolsonaro, um vídeo do economista Eduardo Moreira Leite, colunista da TV 247, em que ele sugere a demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Campos Neto. Segundo reportagem do Poder 360.

Os nomes de Guedes e Campos Neto são citados porque, os responsáveis pela política econômica do país, protagonizaram os noticiários nacional e internacional após a descoberta de que eles mantêm offshores em paraísos fiscais enquanto atuam no setor público.

O caso foi revelado pela série de reportagens Pandora Papers, produzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

No vídeo, o economista diz que há três motivos que explicam alguém ter empresa no exterior: “Ou ela quer fugir dos impostos. Ou ocultar patrimônio e não deixar que alguém saiba quanto ela tem. Ou se proteger de alguma ruptura econômica que vai acontecer no país”.

Moreira propõe que Guedes e Campos Neto devem ser questionados sobre qual dos motivos eles mandaram dinheiro para fora do Brasil. O especialista cita ainda que independente de qual justificativa seja dada, os três motivos já são suficientes para “demissão sumária, por justa causa”.

Assista ao vídeo:

