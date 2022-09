Vitória de Lula é unanimidade entre empresários, inclusive entre os bolsonaristas

"Seja no primeiro ou no segundo turno, o petista vai ganhar a eleição", avaliam empresários que participaram de um jantar com Lula organizado pelo grupo Esfera edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), na companhia de seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e do coordenador de seu plano de governo, Aloizio Mercadante (PT), jantou com empresários nesta terça-feira (27) e, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, "era unânime o diagnóstico entre os empresários: seja no primeiro ou no segundo turno, o petista vai ganhar a eleição".

"Não foi por outra razão a intensa procura por convites para o evento na última hora. Até mesmo os mais próximos a Bolsonaro reconheciam que as chances do atual presidente da República no pleito são mínimas", relata.

>>> "Lulinha e Geraldo Paz e Amor" retomam diálogo com grandes empresários

O evento contou com a participação de reconhecidos bolsonaristas: Roberto Justus, Flavio Rocha, dono da Riachuelo, Henrique Vilela, dono do site Brasil Paralelo, Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

A interlocutores, todos disseram que, para o caso de confirmação da vitória de Lula, é melhor já estabelecer um canal de diálogo com ele. "Vim aqui para fazer a ponte com Lula", dizia durante o evento Sahyoun, que também negava: "nunca fui bolsonarista".

O empresário fez acenos ao petista: "foi interessante saber que Lula pelo menos está imbuído de boas intenções e de dar abertura ao setor empresarial para apresentar sugestões. (...) Bolsonaro vai passar, Lula vai passar e as empresas continuarão aqui, gerando emprego. Se ganhar o Lula nós vamos torcer para dar certo".

Rocha, da Riachuelo, afirmou a Lula ao cumprimentá-lo que, se o ex-presidente cumprisse com tudo que havia prometido, poderia contar com seu apoio.

Organizador do evento, João Camargo diz que a procura por vagas no jantar foi alta. Mais de 100 pessoas participaram. "Se esse jantar tivesse acontecido há 15 dias, não teria todo esse público".

