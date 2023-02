Volkswagen suspende temporariamente produção em fábricas brasileiras

Apoie o 247

247 — A Volkswagen suspenderá a produção temporariamente em três de suas quatro fábricas no Brasil por conta da falta de componentes para a fabricação dos veículos. A empresa alemã dará férias coletivas aos trabalhadores. Segundo a CNN , o período de parada em todas elas será de 10 dias, emendados no Carnaval.

“Os dias de parada (…) fazem parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”, informou em nota a empresa. “Estamos trabalhando intensamente para minimizar os efeitos do fornecimento de componentes. Todas as unidades da Volkswagen do Brasil voltarão a produzir normalmente após as férias coletivas. A situação do fornecimento de peças em todo o mundo ainda é volátil, portanto, a situação é monitorada continuamente”, complementou.

A unidade em São Bernardo do Campo (SP) estará em férias coletivas entre os dias 22 de fevereiro e 3 de março, assim como a fábrica de São José dos Pinhais (PR). A planta de São Carlos (SP) irá parar entre 20 de fevereiro e 1º de março. Apenas a unidade Taubaté (SP), a maior no Brasil, seguirá funcionamento normalmente, com dois turnos de produção.

A situação ocorre diante da crise global na produção e fornecimento global de chips e semicondutores, usados na fabricação de veículos. De acordo com a Anfavea, associação que representa as montadoras, 250 mil veículos deixaram de ser produzidos no país no ano passado por conta da falta dos componentes eletrônicos.

