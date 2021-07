Voos domésticos recuperam quase 70% das viagens pré-pandemia, dizem empresas

O mercado de aviação doméstica atingiu quase 68% da malha de voos do pré-pandemia em julho no Brasil edit

247 - O mercado de aviação doméstica atingiu quase 68% da malha de voos do pré-pandemia em julho, ante 51% em junho. Em abril, o número girava em torno de 36% do patamar considerado normal antes da chegada do vírus no Brasil, de acordo com a Abear (associação do setor), que atribui o resultado ao avanço da vacinação.

"Os outros fatores que contribuíram também são consequência da vacinação. Por exemplo, as pessoas retomando viagens de lazer porque têm férias escolares também tem o impulso da vacina", afirmou Eduardo Sanovicz, presidente da Abear. O relato foi publicado pela coluna Painel.

De acordo com o dirigente, o mercado de aviação prevê mudanças de comportamento do consumidor que devem permanecer no pós-pandemia. "Tem o público de lazer e tem um novo que é aquele que pode se deslocar ara trabalhar remotamente. É um viajante corporativo, mas é híbrido", afirma.

