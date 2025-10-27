Wall Street marca novos picos com balanços de empresas de tecnologia e com comércio EUA-China

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registraram recordes de fechamento pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira, com investidores esperançosos em relação às perspectivas de um acordo comercial entre os Estados Unidos e China e ansiosos por uma semana repleta de balanços de empresas de tecnologia e um corte amplamente esperado na taxa de juros dos EUA.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,23%, para 6.874,61 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,86%, para 23.636,09 pontos. O Dow Jones subiu 0,71%, para 47.540,99 pontos.