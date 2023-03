Wellington Dias: governo Lula quer tirar 1 milhão do CadÚnico por meio de parcerias com empresas e oferta de crédito

'Não estão lá (no Cadastro Único) por fraude, são pessoas qualificadas e que gostariam de uma oportunidade', disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social edit

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, afirmou na tarde desta segunda-feira (20) que a pasta pretende tirar cerca de 1 milhão de pessoas do Cadastro Único (CadÚnico) até o fim deste ano por meio de oferta de crédito e parcerias com empresas, que fariam a contratação de trabalhadores da lista.

"Não estão lá por fraude, são pessoas qualificadas, recebem o Bolsa Família, e que gostariam de uma oportunidade", esclareceu o ministro em evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O titular da pasta não detalhou o que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve oferecer a empresas participantes da proposta. "Vamos participar juntos desse programa de qualificação profissional. Temos como base o Pronatec [Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego], que era uma integração do setor público e privado".

