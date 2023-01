Wellington Dias vai propor reformulação do Auxílio Brasil e atualização do Cadastro Único

Ministro do Desenvolvimento Social busca otimizar pagamento do benefício edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse nesta segunda-feira (2) que vai propor uma reformulação do Auxílio Brasil e uma atualização do Cadastro Único, evitando usar o termo 'pente fino' para descrever as ações. Os pagamentos seguem nos moldes atuais até a conclusão do novo desenho.

O benefício continuará sendo pago àqueles que se enquadram nos critérios, disse Dias em seu discurso de posse como ministro.

"Sim, vamos reformular, com muito diálogo, o Bolsa Família, e sei que na situação em que se encontra não será tarefa simples. Mas com diálogo e pactuação encontraremos a dosagem certa", afirmou Dias. O nome do programa ainda não foi alterado oficialmente.

Dias afirmou que alguns dos beneficiários que estão recebendo o auxílio indevidamente "foram induzidos ao descaminho".

"Abriremos, já neste primeiro momento, enquanto trabalhamos, a atualização do Cadastro Único para mais segurança e eficiência, integrado com municípios e estados, com quem faremos parcerias. E vamos permitir a quem não preenche os requisitos já pedir o desligamento voluntário", disse.

"Vamos fazer uma revisão nesse cadastro. O Cadastro Único é o cérebro de toda base social do Brasil. Um bom cadastro, uma política eficiente", declarou Dias, prometendo uma busca ativa para encontrar pessoas que têm direito ao benefício, mas não estão no radar do governo.

O grupo de transição do Desenvolvimento Social recomendou a reestruturação do Auxílio Brasil para retomar o critério que considera o número de integrantes da família no cálculo do valor do benefício.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.