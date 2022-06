Xi Jinping diz que China acolhe empresas estrangeiras a investir e criar empreendimentos na China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, fez um discurso temático na cerimônia de abertura do Fórum Empresarial do Brics. Ele disse que ao longo deste ano, perante o ambiente de desenvolvimento interno e externo severo e complicado, a China persiste em coordenar a prevenção e controle da pandemia e o desenvolvimento socioeconômico, reagindo com eficácia aos diversos desafios. A China prioriza a supremacia do povo e da vida, protegendo o máximo a vida e a saúde da população e estabilizando ao máximo o panorama geral econômico e social. A China vai reforçar as políticas de macro controle e adotar medidas mais eficazes, para concretizar as metas do desenvolvimento socioeconômico, e reduzir ao máximo possível os impactos da pandemia.

Segundo o presidente, a China vai convocar na segunda metade do ano o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. O país vai basear-se na nova fase de desenvolvimento, implementar o conceito de novo desenvolvimento e criar ativamente a nova estrutura do desenvolvimento, se esforçando para concretizar o desenvolvimento de qualidade.

O país também se esforçará para construir um novo sistema econômico com abertura de alto nível, estabelecendo constantemente um ambiente de negócios voltado ao mercado, regido pela lei e de padrão internacional. A China dá boas-vindas aos empresários estrangeiros a investir e criar empreendimentos na China, compartilhando os frutos do desenvolvimento.

