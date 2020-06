XP anuncia mudança para o interior de São Paulo e trabalho remoto para sempre

Neo Feed - Na manhã da quinta-feira, 11 de junho, os mais de 1,7 mil mil funcionários da XP Inc. foram surpreendidos com um e-book feito pela empresa. Batizado de “XP de qualquer lugar”, o livro traz a visão de futuro do grupo e de seu fundador e CEO, Guilherme Benchimol.

Nas 49 páginas, a empresa mostra como ela será depois que a pandemia passar. Muitos dos planos colocados no e-book já estão em prática, outros ainda estão no campo das ideias ou, como a companhia prefere salientar, no da ficção. Mas o que já é certo é que a XP Inc. vai erguer uma nova sede no interior de São Paulo.

Chamada de XP Villa, ela será construída nos moldes da grande sede que a Apple ergueu em Cupertino, na California, e ficará a uma hora da capital paulista. O NeoFeed confirmou que o terreno onde será erguida a sede já está sendo negociado e três cidades estão no páreo.

Essa nova sede abrigará os funcionários da empresa, contará com experiências para clientes, anfiteatro e até um hotel, como se fosse um campus. “Passamos a nos perguntar: e se pudéssemos ter em casa infraestrutura igual ou melhor que a do escritório? E se promovêssemos interações sociais ainda mais fortes do que as que tínhamos antes?”, indaga Guilherme Benchimol no prefácio do e-book (leia a íntegra da mensagem abaixo).

O fundador da XP prossegue em seus questionamentos. “E se potencializássemos o desenvolvimento dos mais juniores nesse formato? E se transformássemos a XP em um estilo de vida, um estado de espírito, atingindo níveis de engajamento nunca pensados até então? E se reinventássemos o nosso escritório para receber todos os stakeholders com experiências nunca antes imaginadas?”

Além da medida de erguer uma sede que muda todos os patamares para uma empresa que trabalha no mercado financeiro, a companhia também anunciou que o home office será oficializado para sempre. Os funcionários poderão trabalhar de qualquer lugar, sem necessidade de ir ao escritório. Entenda o que virá pela frente:

Os principais trechos da visão da XP sobre a XP Villa

“Não temos mais uma sede concentrada em lajes corporativas no bairro do Itaim Bibi na capital paulista. Não nos apinhamos mais em andares, nem ficamos parados em filas de estacionamento, na garagem do escritório, para retornar para casa no final do dia. Não deixamos de ter uma sede. Ela só mudou de lugar e de finalidade. Despedimo-nos dos arranha-céus à beira do rio Pinheiros para buscar um espaço que tenha mais a nossa cara. Um espaço de convivência.

Assim, criamos a Villa XP. Chegar na Villa XP é fácil, pois está próxima de aeroportos, e o acesso rodoviário também é possível desde São Paulo através de rodovias de excelente qualidade. Também temos nosso próprio heliponto. Logo na chegada, é perceptível o conceito moderno e futurístico. A arquitetura da Villa XP se molda no meio de árvores altas, com suas fachadas de vidro. Foi projetada com profundo cuidado com o meio ambiente e com as comunidades locais.

O complexo é alimentado 100% por energia renovável. Ecologicamente correto, há tecnologia de reaproveitamento de água e uso abundante de materiais sustentáveis. Visitar a Villa XP se tornou uma atração. Recebemos milhares de pessoas mensalmente no Tour XP, entre clientes, parceiros e candidatos. É uma oportunidade única para conhecer as instalações do complexo, passando por toda a nossa história e cultura, marcas e produtos, e entender a nossa forma de trabalho “XP de Qualquer Lugar”.

Visitar a Villa XP se tornou uma atração, recebemos milhares de pessoas mensalmente no Tour XP, entre clientes, parceiros e candidatos. O check-in é feito na recepção do Centro de Visitantes. Para mais comodidade, todos podem usufruir do Espaço Kids, caso estejam com crianças. Berçário, lactário, centros de convivência com monitores infantis, tudo pensado especialmente para elas. Você começa o tour pelo nosso Showroom.

A primeira parada é uma sala de cinema 4D, em forma de domo, para assistir a um vídeo marcante que resume a nossa história, propósito e valores. Na saída do cinema, você atravessa um corredor com fotos, obras de arte, objetos que marcaram nossa história e um painel interativo com a linha do tempo, desde a nossa fundação como XP Investimentos — numa sala de 25 m2 em Porto Alegre, em 2001 —, passando pelo IPO na bolsa americana Nasdaq, no final de 2019, até o marco de nos transformarmos em uma empresa 100% remota em 2020.

A sala seguinte é ampla. Nela, você pode aproveitar para observar um grande painel digital, mostrando onde estão os colaboradores da XP Inc. espalhados pelo mundo e, em tempo real, a quantidade de e-mails, mensagens e ligações que estão sendo trocados entre eles, além da imagem em vídeo daqueles que estiverem com a câmera ligada.

A Villa XP foi pensada e construída para estimular a convivência entre pessoas. Ao sair dos ambientes internos, onde o Tour XP se inicia, você tem a dimensão do tamanho da nossa sede. Os espaços dedicados à convivência podem ser encontrados pelo complexo. Todos os espaços da Villa XP têm mesas e poltronas para conversas entre clientes, colaboradores e parceiros. São espaços livres e abertos para bate-papos profissionais ou pessoais. Em meio a tudo isso, o espaço do Café, uma praça no coração do campus: o lugar ideal para conhecer pessoas e marcar conversas com colegas e clientes.

Seguindo o tour pelo eixo sul, você verá o complexo esportivo, com quadras de tênis, campo de futebol, quadra de basquete, pista de corrida, piscina e academia. Apesar de trabalharmos remotamente, sempre temos colaboradores visitando a Villa XP, seja para reuniões, dinâmicas de equipe ou eventos. Por isso, o complexo esportivo está sempre movimentado, além de ser frequentemente utilizado para competições e campeonatos organizados pelos colaboradores.”

A experiência do cliente

“A experiência com os clientes era corporativa e protocolar. Ela acontecia em salas de reuniões e em edifícios AAA na avenida Faria Lima, em São Paulo.

Além disso, os encontros, em algumas situações, saíam das salas refrigeradas dos escritórios para se dar em almoços e convenções e feiras do mercado.

Agora, na Villa XP, a ideia é contar com locais exclusivos na forma de ambientes requintados. Serão ambientes elegantes, como uma sala de estar ou a biblioteca de uma casa moderna, até salas mais tradicionais de reunião, com equipamentos de última geração de videoconferência.

Os clientes premium e seus bankers terão toda a privacidade, desde a chegada ao heliponto até as atividades nas salas, algumas delas no estilo roda viva, outras na linha dos ambientes de MBA. Haverá ainda espaços de conveniência e áreas goumerts, com adegas e cozinhas exclusivas.

O complexo terá também salas de reunião temáticas, divididas por setores de mercados, como agronegócio, bancos, seguradoras, siderúrgicas, setor imobiliário, bens de consumo e assim por diante.

A Villa XP será a base central da companhia, mas a XP terá também pontos de apoio nos principais centros urbanos do mundo, onde a companhia tem negócios, inclusive na região da Faria Lima.”

Home office para sempre

“O modelo de trabalho será o home office, com encontros presenciais periódicos, de cada equipe, que terá uma verba para promover esses eventos. A Villa XP, por sua vez, estará à disposição para receber esses profissionais, a qualquer momento.

Para garantir boas condições de trabalho, a empresa vai fornecer equipamentos como notebook, monitores adicionais e impressora. A companhia também negociou parcerias com os principais provedores de internet no Brasil e vai arcar com todos esses custos. O funcionário terá acesso também a uma verba para montar o seu escritório em casa, além do acesso a descontos com fornecedores, negociados pela XP.

No novo modelo, a carga e horários também serão flexíveis, e definidos de acordo com as demandas de cada equipe. A colaboração entre equipes e demais áreas também será estimulada, por meio de plataformas como o Teams e ferramentas internas, como um fórum aberto a todos os funcionários. A empresa também tem sua própria wiki, aos moldes do Wikipedia, que é construída pelos próprios times e traz uma série de informações relacionada à operação e ao mercado.”

A carta de Guilherme Benchimol na íntegra:

O mundo mudou. Temos de admitir. Não sabemos claramente como será o futuro. Ainda não temos resposta para todos os desafios à frente. Sorte a nossa sermos sempre capazes de nos transformar e nos adaptar. Temos agora mais uma chance de provar que vamos continuar nos reinventando.

Aprendemos muito nos últimos meses, e vimos nossas equipes se unirem de suas casas para manter a empresa avançando. Essa situação mudou drasticamente a maneira como visualizamos o futuro do trabalho, e estamos certos de que tudo o que passamos influenciará nossas decisões nos próximos meses e anos.

Trabalhar a partir de qualquer lugar é ressignificar como priorizamos o nosso tempo. É nos desconectarmos dos nossos antigos horários e do estresse associado a eles e permitir que nosso trabalho aconteça onde quisermos.

Significa que podemos mudar as coisas quando quisermos e precisarmos. Seria um desperdício não transformar essa experiência vivida desde o início deste ano de 2020 em uma nova maneira de encarar a vida corporativa.

Sabemos que o distanciamento social imposto pelo momento de pandemia nos deixa vulneráveis. Muitos estão perdendo pessoas queridas sem sequer poder se despedir, e todos temos o desafio psicológico de continuar vivendo distantes uns dos outros sob a constante ameaça de um inimigo invisível.

Para quem tem filhos em casa, vive sozinho ou com pouco espaço físico, a pandemia torna as coisas ainda mais difíceis. Estamos nos esforçando desde o início para amenizar os efeitos de tudo isso, mas apesar de termos agido rapidamente, colocando nossos quase três mil colaboradores em home office, as soluções foram para um cenário temporário e poderiam ter sido muito melhores se feitas com tempo e planejamento.

Agora que está mais claro que o mundo mudou e teremos de aprender a viver em um novo normal, resolvemos nos desafiar a contornar todos os contras e aproveitar apenas os prós da liberdade de trabalhar em qualquer lugar.

Passamos a nos perguntar: e se pudéssemos ter em casa infraestrutura igual ou melhor que a do escritório? E se promovêssemos interações sociais ainda mais fortes do que as que tínhamos antes? E se potencializássemos o desenvolvimento dos mais juniores nesse formato? E se transformássemos a XP em um estilo de vida, um estado de espírito, atingindo níveis de engajamento nunca pensados até então? E se reinventássemos o nosso escritório para receber todos os stakeholders com experiências nunca antes imaginadas?

São esses e muitos outros questionamentos que estamos nos fazendo e para os quais temos buscado respostas continuamente. A nossa premissa para levar essa ideia adiante é garantir que tanto a nossa qualidade de vida quanto a nossa capacidade de gerar valor para a empresa sejam maiores em relação a qualquer outra forma de trabalhar.

Por isso, consolidamos neste material os primeiros resultados e as propostas iniciais para a avaliação de quem mais importa para nós: você. Então, pedimos que leia com atenção e mente aberta e deixe a sua opinião no final. Independentemente de como for o nosso futuro, de uma coisa temos certeza: somos capazes de trabalhar, ter excelente desempenho e encantar nossos clientes trabalhando em casa, na praia, na fazenda ou em qualquer outro lugar do Brasil ou no exterior.





