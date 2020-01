XP censura economista?

A saída da economia Zeina Latif da XP, do empresário Guilherme Benchimol em sociedade com o Itaú, revela que os gigantes do mercado financeiro querem esconder uma verdade inconveniente: a de que não há retomada consistente na economia brasileira edit

247 – A informação publicada pelo colunista Guilherme Amado, da revista Época, indicando que a economista Zeina Latif deixou a XP, que recentemente lançou ações nos Estados Unidos, porque seus relatórios vinham incomodando os sócios da corretora, revela uma verdade inconveniente: o mercado financeiro, que hoje controla a imprensa econômica, tenta esconder o fato de que a economia brasileira não encontrou um caminho de retomada consistente, a despeito de todas as promessas dos setores que apoiaram o impeachment em 2016. Hoje mesmo, por exemplo, foi divulgado que a indústria brasileira desabou em novembro e que o Brasil nunca teve tantos endividados.

Em suas colunas, Zeina Latif vinha alertando exatamente para a continuidade do pibinho e para o aumento da desigualdade. No entanto, a XP, que hoje pertence ao bilionário Guilherme Benchimol, em sociedade com o Itaú, pretende difundir para seus clientes outra mensagem: a de que a economia está decolando. Em vídeo, o jornalista Leonardo Attuch, editor do 247, fala sobre os bastidores da demissão de Zeina Latif: