XP diz que Bolsonaro ‘está numa encruzilhada’ sobre o Renda Brasil

247 - A empresa XP Investimentos sinalizou que Jair Bolsonaro enfrenta uma encruzilhada para fazer o programa Renda Brasil sair do papel. Em comunicado, a XP diz que uma das opções é "optar por um programa consideravelmente menor, o que coloca em xeque a manutenção de seus índices de popularidade e o levaria a deixar desassistidas pessoas que ainda não terão recuperado sua capacidade de gerar renda no início do ano que vem".

A segunda alternativa é "encontrar outro grupo de despesas sobre as quais investir para criar espaço debaixo do teto, o que exige dele empenho e coordenação para avançar, no Congresso, com uma proposta de emenda à Constituição".

De acordo com a XP, a terceira solução é "criar algum tipo de exceção ao teto de gastos, ainda que com a criação de uma receita específica, para acomodar as despesas do novo programa".

"As três opções implicam algum tipo de desgaste para o presidente, seja ao reduzir o número de beneficiários, ao promover o enfrentamento com o funcionalismo, se optar por rever despesas com servidores atuais, ou ao enfrentar os reflexos de uma mudança no teto de gastos — inclusive em sua própria equipe econômica".

