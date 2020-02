XP sai do ar em dia de queda da Bovespa

A maior corretora financeira do país, ficou fora do ar durante o início do pregão desta quarta-feira (26) edit

247 - A XP Investimentos, a maior corretora financeira do país, ficou fora do ar durante o início do pregão desta quarta-feira (26), no dia de grande turbulência no mercado por conta do aumento de casos de coronavírus e do vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro que defende o fechamento do Congresso Nacional.

Nas redes sociais, investidores afirmaram que não conseguiram acessar a plataforma de investimentos tanto da XP, quanto da Clear Corretora, outra empresa da XP Inc.

Ao comentar o episódio, o jornalista Luis Nassif lembrou que a economista-chefe da XP, Zeina Latif, tinha sido demitida por colocar dúvidas sobre o processo de recuperação da economia.

"O ponto central é que nos últimos meses a XP, com seu formidável poder de indução a parte expressiva de investidores pessoas físicas, vinha fazendo um enorme esforço altista na Bolsa", diz Nassif no Jornal GGN.