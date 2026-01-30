Abertura de bancos digitais amplia acesso, mas exige cautela dos empreendedores

247 - A expansão das fintechs e dos bancos digitais nos últimos anos ampliou o acesso da população e dos empreendedores a serviços financeiros, oferecendo mais agilidade, menos burocracia e novas facilidades no dia a dia dos negócios. No entanto, casos recentes de liquidação dessas instituições acenderam um sinal de alerta sobre a necessidade de cuidados adicionais na relação com os bancos.

Diante desse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) reuniu um conjunto de orientações essenciais para quem pretende abrir conta bancária, seja como pessoa física ou jurídica. As recomendações incluem a análise de tarifas, leitura atenta dos termos contratuais e a verificação da regularidade das instituições junto aos órgãos reguladores.

Coordenador de Acesso a Crédito e Investimentos do Sebrae, Giovanni Beviláqua destaca que a primeira providência do empreendedor deve ser checar a situação da instituição financeira. “Confirme no site do Banco Central se a instituição é autorizada a operar e se adere ao Fundo Garantidor de Créditos, que protege depósitos e investimentos até R$ 250 mil por CPF/CNPJ em caso de liquidação”, afirma.

Segundo ele, a escolha do tipo de conta também faz diferença para a gestão do negócio. “A recomendação é que o empreendedor opte por bancos que ofereçam contas PJ exclusivas para as empresas, garantindo rastreabilidade de receitas e despesas para declarações anuais”, ressalta o coordenador do Sebrae.

Outro critério relevante é a reputação da instituição no atendimento aos clientes. Bancos com baixa taxa de reclamações tendem a demonstrar maior confiabilidade operacional, aspecto considerado essencial para assegurar transações diárias de vendas e pagamentos que sustentam o funcionamento das empresas.

Quando a instituição oferece produtos de investimento, o cuidado deve ser redobrado. Beviláqua chama atenção para aplicações que prometem rendimentos muito acima da média do mercado, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com retorno significativamente superior ao CDI. De acordo com ele, esse tipo de oferta pode indicar riscos elevados, associados a estratégias agressivas ou a possíveis instabilidades financeiras.

“A recomendação para os empreendedores é que comparem sempre com benchmarks ou padrões comuns do mercado e confiáveis, como Tesouro Direto ou taxas médias divulgadas pelo Banco Central, e diversifiquem as aplicações para reduzir riscos e preservar a estabilidade do negócio”, orienta Beviláqua.

Para os clientes de instituições que tiveram liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, o Sebrae orienta que seja feito o cadastro no portal ou aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para solicitar o ressarcimento de até R$ 250 mil em depósitos e investimentos elegíveis. “Recomenda-se que transfiram as operações financeiras para outra instituição regulada e monitorem as atualizações do liquidante nomeado pelo BC e evite novas captações até a resolução”, completa o coordenador.

Além dessas orientações gerais, o Sebrae reforça três cuidados básicos antes da abertura de uma conta empresarial. O primeiro é pesquisar a autorização da instituição no site do Banco Central e a adesão ao FGC, medida que ajuda a evitar perdas irreparáveis e protege o fluxo de caixa do microempreendedor individual contra insolvências inesperadas. O segundo é priorizar a segurança, avaliando mecanismos de proteção de dados, como autenticação multifator, políticas antifraude e histórico de reclamações em plataformas oficiais. Por fim, a recomendação é comparar custos e serviços, evitando a concentração das operações em um único banco e mantendo parte das movimentações distribuídas entre duas ou três instituições reguladas para preservar liquidez e reduzir riscos.