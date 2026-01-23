Abertura de novas panificadoras cresce 26% em 2025 no Brasil

247 - O setor de panificação no Brasil vive um momento de franca expansão e se consolida como uma das áreas mais promissoras para quem deseja empreender. Em 2025, foram abertas mais de 75 mil novas padarias em todo o país, um crescimento de 26% em relação a 2024, quando 59.590 empresas passaram a operar no segmento. Os dados reforçam a força de um mercado tradicional, mas que segue se renovando e atraindo novos perfis de empresários.

As informações fazem parte de um levantamento detalhado do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), elaborado a partir de dados da Receita Federal. O estudo considerou atividades enquadradas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), como fabricação de produtos de panificação industrial, produção própria de padaria e confeitaria e padarias com predominância de revenda.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o crescimento do setor está diretamente ligado ao ambiente econômico do país. “É uma combinação de fatores que tem apoiado a abertura de empresas do setor, mas precisamos entender que a Economia é comportamento. E este comportamento revela o momento de otimismo que vive o nosso país. Já chegamos a menor taxa de desemprego dos últimos doze anos, de 5,2%”, afirma. Segundo ele, a ampliação das oportunidades tem sido decisiva para aquecer a economia. “Ao mesmo tempo em que o Brasil cresce está gerando processo de inclusão, o que faz aquecer a economia do país. Estamos pulverizando oportunidades e um exemplo é o segmento das padarias”, completa.

O levantamento mostra que a maior parte dos novos negócios abertos em 2025 é formada por microempreendedores individuais (MEI), que representam 89,6% do total, o equivalente a cerca de 67,3 mil registros. As microempresas respondem por 8,8% das novas padarias, com aproximadamente 6,6 mil unidades, enquanto as empresas de pequeno porte somam 1,5%, cerca de 1,1 mil negócios. O cenário evidencia a acessibilidade do setor e sua capacidade de absorver empreendedores de diferentes portes.

Além da expansão no número de empresas, a panificação também apresenta resultados expressivos em termos econômicos. Em 2024, o setor alcançou faturamento de R$ 153,3 bilhões, crescimento de 10,9% em comparação ao ano anterior, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (Ideal). O desempenho reforça a relevância do segmento na economia nacional.

O impacto positivo também se reflete no mercado de trabalho. Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o setor de panificação atingiu, em julho de 2025, o maior nível de empregabilidade dos últimos 15 anos. O número de trabalhadores formais chegou a 568 mil, cerca de 160 mil a mais do que em 2010, o que representa um crescimento próximo de 40%, bem acima da média de 10% registrada no mercado de trabalho brasileiro no mesmo período.

De olho em quem pretende empreender em 2026, o Sebrae destaca que abrir uma padaria vai além da venda de pães e doces. O negócio pode assumir diferentes formatos, como padarias boutique, voltadas à sofisticação e produtos premium; padarias de serviços, que combinam panificação com café, lanches e refeições rápidas; padarias de conveniência, focadas no atendimento cotidiano dos bairros; e os chamados pontos quentes, modelo inspirado na Europa, que amplia a presença da marca por meio de unidades menores abastecidas por uma produção central.