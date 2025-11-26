Acesso a crédito para MEI registra em outubro o melhor resultado histórico

247 - Os microempreendedores individuais (MEI) encerraram outubro com o melhor desempenho já registrado pela pesquisa do Sebrae que mede o nível de dificuldade para acesso ao crédito. Segundo dados divulgados pela instituição, 33,2% dos entrevistados avaliaram como “normal” e 9,2% como “fácil” a obtenção de financiamento – os melhores índices desde o início da série histórica.

A pesquisa, divulgada pelo Sebrae, mostra ainda uma queda expressiva no número de empreendedores que consideram difícil conseguir crédito. Em outubro deste ano, 57,6% relataram dificuldade, dez pontos percentuais a menos que no mesmo período de 2024, quando o índice era de 67,5%.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os resultados reforçam os efeitos positivos das políticas implementadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em especial o programa Acredita, voltado à ampliação e à desburocratização do crédito para MEI, micro e pequenas empresas. “Historicamente, aproximadamente 8 em cada 10 pequenas empresas não possuíam acesso ao crédito. O Sebrae, em parceria com o governo federal, tem revertido essa situação”, afirma.

Décio destaca que o Sebrae tem desempenhado papel decisivo ao atuar como avalista das operações. Segundo ele, “esse crédito, com acompanhamento assistido, oferece segurança financeira e possibilita o crescimento empresarial. Além disso, atende à exigência de garantia do sistema financeiro, um aspecto fundamental para a concessão”.