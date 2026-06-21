Acredita no Primeiro Passo já movimentou R$ 16,4 bilhões em crédito e ampliou inclusão produtiva no Brasil

247 - O Programa Acredita no Primeiro Passo já movimentou R$ 16,45 bilhões em crédito desde seu lançamento, em 2024, consolidando-se como uma das principais iniciativas de inclusão socioeconômica voltadas para famílias de baixa renda no Brasil. Os recursos foram distribuídos por meio de mais de 1,64 milhão de operações de crédito destinadas a agricultores familiares, microempreendedores e trabalhadores inscritos no Cadastro Único.

As informações foram divulgadas pela Agência Gov, em conteúdo produzido com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Atualmente, as ações do programa estão presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com foco na ampliação do acesso ao crédito, no incentivo ao empreendedorismo, na qualificação profissional e na criação de oportunidades de trabalho.

Coordenado pelo MDS por meio da Secretaria de Inclusão Socioeconômica (Sisec), o Acredita no Primeiro Passo foi criado para apoiar famílias que desejam aumentar a renda por meio do trabalho formal, da abertura de negócios próprios e da capacitação profissional.

Mulheres são maioria entre os beneficiários

As mulheres representam aproximadamente 70% do público atendido pela iniciativa. Segundo o governo federal, esse protagonismo acompanha a composição do Cadastro Único, no qual elas são responsáveis pela maior parte das famílias cadastradas.

Entre os exemplos apresentados pelo programa está o da confeiteira Lauriceia Teixeira, moradora de João Pessoa (PB). Após contratar um empréstimo pelo Banco do Nordeste, instituição parceira da iniciativa, ela investiu na aquisição de equipamentos para ampliar sua produção.

“O Acredita não me deu apenas o crédito, mas me ensinou a crescer”, afirmou.

Qualificação profissional impulsiona novos negócios

Além das linhas de crédito, o programa também oferece capacitação gratuita por meio da plataforma Seu Primeiro Passo, que disponibiliza cursos em diversas áreas profissionais.

Foi por meio dessa plataforma que Gabriel Rodrigues, de 19 anos, morador de Planaltina (DF), decidiu buscar qualificação. Após concluir um dos cursos oferecidos, ele passou a ajudar a mãe na criação de um pequeno empreendimento voltado para a venda de roupas e calçados.

“Depois que finalizei o curso, chamei minha mãe para abrir um pequeno negócio, de roupas e calçados. O Acredita está me ajudando a administrar melhor. Aprendi que administrar vai além do dinheiro, envolve a experiência do cliente e o atendimento”, relatou.

Cadastro Único concentra maior parte das vagas formais criadas

Os resultados da inclusão produtiva também aparecem nos dados do mercado de trabalho. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil registrou saldo positivo de 613,4 mil empregos formais em março de 2026.

Desse total, 490,6 mil vagas foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único, o equivalente a cerca de 80% de todos os postos de trabalho criados no período. Entre esses trabalhadores, 338,5 mil eram beneficiários do Programa Bolsa Família.

A formalização de pequenos negócios também apresentou avanço. Dados do Sebrae referentes a 2025 indicam que 2,5 milhões de pessoas se tornaram Microempreendedores Individuais (MEIs) após ingressarem no Cadastro Único. Desses novos empreendedores, 1,2 milhão recebiam o Bolsa Família.

Em maio de 2026, o Brasil contabilizava 16,9 milhões de MEIs, número que representa um crescimento de 756,5 mil registros em comparação com o ano anterior.

Linhas de crédito já alcançaram centenas de milhares de empreendedores

Até maio de 2026, o microcrédito urbano do Acredita no Primeiro Passo acumulou R$ 2,84 bilhões em contratações, beneficiando mais de 335,4 mil empreendedores inscritos no Cadastro Único. A modalidade é destinada a pequenos negócios urbanos e permite financiar investimentos produtivos, compra de equipamentos e capital de giro.

Outra frente de atuação é o Procred 360, direcionado a microempreendedores individuais e pequenos empresários que buscam expandir suas atividades. A linha já movimentou R$ 5,31 bilhões em cerca de 179 mil contratos.

No meio rural, o Agroamigo, vinculado ao Pronaf B, alcançou R$ 8,29 bilhões em crédito contratado, distribuídos em aproximadamente 1,12 milhão de operações. A modalidade é voltada para agricultores familiares de baixa renda e busca ampliar a capacidade produtiva no campo.

Com atuação em diferentes frentes de apoio financeiro e capacitação, o Acredita no Primeiro Passo tem ampliado o acesso a oportunidades de geração de renda para famílias de baixa renda em diversas regiões do país.