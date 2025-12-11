Acredita Sebrae amplia crédito e projeta impacto maior nos pequenos negócios

247 - O Encontro Nacional do Acredita Sebrae, realizado em 10 e 11 de dezembro, em São Paulo, reforçou a posição do programa como uma das principais políticas públicas de apoio financeiro aos pequenos negócios no Brasil. Segundo dados divulgados durante o evento, e apresentados originalmente pelo Sebrae, a iniciativa deve encerrar 2024 com mais de R$ 11 bilhões em financiamentos e 117 mil operações viabilizadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

Criado em 2024 e estruturado a partir de uma estratégia iniciada ainda em 2023, o Acredita entra em 2025 com ritmo de expansão acelerado. A meta do Sebrae é consolidar, até 2026, uma carteira estimada em R$ 30 bilhões, fortalecendo definitivamente o modelo de crédito assistido — que combina garantia, orientação técnica, educação financeira e tecnologia.

Planejamento e impacto: a nova fase do Acredita

Ao longo do encontro, gestores destacaram que o Acredita deixou de ser apenas uma política de crédito para se tornar um movimento de longo prazo voltado à competitividade dos pequenos empreendedores. O esforço incluiu ampliar parcerias com bancos privados, fortalecer o Fampe e aprofundar a integração com o BNDES.

O gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Valdir Oliveira, reforçou que a consistência estratégica é o principal motivo dos resultados alcançados. “Chegamos ao fim de 2025 com mais de um milhão de atendimentos em crédito assistido e uma rede preparada para orientar o pequeno negócio. O desafio agora é transformar esse crédito em impacto real. Queremos ser reconhecidos não apenas como garantidores, mas como orientadores de decisões financeiras.”

Os dados apresentados durante o evento mostram crescimento expressivo em todas as regiões. O Nordeste liderou com alta de 155%, seguido pelo Sul (83%) e Norte (60%). No Centro-Oeste, o avanço foi de 69,5%, enquanto o Sudeste — maior mercado de crédito do país — registrou 32%, desempenho considerado significativo pelo volume total de operações.

Para André Dantas, gestor do Fampe, os números refletem uma execução nacional coordenada. Segundo ele, o alinhamento entre equipes, mobilizações regionais e parcerias financeiras tornou possível ampliar o acesso ao crédito produtivo. “Temos time forte, tática clara e resultados consistentes. Estamos driblando juros altos e inadimplência para entregar crédito produtivo onde ele realmente faz diferença.”

Tecnologia para apoiar decisões e reduzir a solidão do empreendedor

Outro eixo central do encontro foi a expansão da Planejadora Sebrae, ferramenta digital que agora cobre todas as etapas do ciclo do crédito — da simulação de parcelas ao acompanhamento de indicadores após a contratação. A plataforma permite analisar balanços, comparar cenários e receber recomendações personalizadas de gestão.

Augusto Togni, responsável pelo desenvolvimento do produto, destacou que o planejamento é o primeiro passo para o acesso sustentável ao crédito. “O primeiro passo para acessar crédito é ter planejamento. A jornada do crédito consciente reduz riscos, amplia a capacidade de gestão e evita o fechamento precoce das empresas.”

Em 2026, a Planejadora vai incorporar novas funcionalidades, como análise de precificação e projeções comparativas de desempenho.

Investimentos e fundos: um ecossistema em formação

Além do apoio ao crédito, o Sebrae reforçou sua agenda de investimentos, com foco em negócios com potencial de crescimento e impacto econômico, especialmente em áreas como empreendedorismo feminino e eficiência energética. Para o gerente de Fundos e Pesquisas, Giovani Beviláqua, a consolidação desse ecossistema já está em curso. “Criamos uma estrutura que combina recursos e inteligência. Queremos ser o maior fundo voltado a pequenos negócios da América Latina.”

Entre os parceiros, o BTG Pactual, representado por Gabriel Motomura, anunciou expectativa de chegar a R$ 4 bilhões em microcrédito em 2026. Já o BNDES informou que pretende dobrar a capacidade do FGBS, operado em parceria com o Sebrae, atingindo R$ 10 bilhões no mesmo período.

Quando esporte e negócios se encontram

O encontro também trouxe um momento especial com o ex-jogador Raí Oliveira, embaixador do Acredita, e Nacélio Maia, CEO da Way Digital. Os dois relacionaram disciplina, confiança e estratégia — elementos fundamentais no esporte — ao universo do crédito produtivo.

Raí ressaltou o papel da confiança na trajetória profissional e no acesso a oportunidades. “A autoconfiança é um fator muito importante para o desenvolvimento de uma carreira, mas ela se fortalece quando alguém acredita em você. Meu primeiro contrato foi de dois salários mínimos. Crédito é isso, confiança estruturada.”

Nacélio Maia complementou reforçando que crédito só gera impacto quando acompanhado de gestão rigorosa. “Crédito não é dinheiro, é estratégia. Sem metas, indicadores e revisão constante, não há jogo ganho.” Para ele, assim como no futebol, é preciso medir desempenho constantemente: “Gol é como conversão (em clientes ou vendas). Se não mede, não melhora.”