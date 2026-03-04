Acredita Sebrae leva crédito a pequenos negócios do Mato Grosso

247 - O Programa Acredita Sebrae realiza, no próximo dia 6 de março, em Cuiabá (MT), um encontro voltado a empreendedores interessados em obter crédito ou renegociar dívidas. A iniciativa contará com a presença do presidente do Sebrae, Décio Lima, e do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O evento tem como foco facilitar o acesso ao financiamento e fortalecer a saúde financeira dos pequenos negócios no estado. A abertura está marcada para as 9h, no Espaço Ágora Eventos, no Grand Odara Hotel, na capital mato-grossense.

Durante a programação, será formalizada a parceria com o BTG Pactual como operador do Fundo Garantidor BNDES e Sebrae (FGBS). A iniciativa integra o esforço de ampliar as garantias para operações de crédito destinadas a micro e pequenas empresas.

Desde 2024, por meio dos fundos garantidores do Sebrae, foram viabilizadas mais de 133 mil operações de crédito, totalizando R$ 11 bilhões em empréstimos. No mesmo período, houve mais de 1 milhão de atendimentos com crédito assistido, alcançando 721 mil pequenos negócios.

O encontro também contará com palestra do embaixador do Programa Acredita Sebrae, o ex-jogador Raí. Ao destacar o impacto da iniciativa, o presidente do Sebrae afirmou: “Historicamente, cerca de 88% das pequenas empresas não possuíam acesso ao crédito. Por meio do Acredita Sebrae temos revertido essa situação”.

Décio Lima acrescentou: “Estamos transformando a vida das pessoas por meio do crédito e da expansão dos seus negócios. O crédito é um sonho, é a modificação da vida. É a inclusão para os pequenos negócios”.

A agenda do presidente do Sebrae em Mato Grosso começa na quinta-feira (5). Às 10h, ele visitará uma indústria de sorvete artesanal que acessou crédito do Fampe. Às 12h, participará de homenagem a personalidades e empresários ligados à expansão do fundo. Às 16h, estará na Cooperativa Alternativa de Catadores do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, atendida pelo programa Pró-Catadores.

O evento principal do Programa Acredita Sebrae será realizado no Espaço Ágora Eventos – Grand Odara Hotel, localizado na Avenida Miguel Sutil, 8344, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá, a partir das 9h.