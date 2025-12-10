Acredita Sebrae soma R$ 11 bi em crédito e reforça inclusão produtiva

247 - O Programa Acredita Sebrae, que opera por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), alcançou 124 mil operações de crédito e movimentou R$ 11 bilhões nos últimos dois anos, beneficiando donos de pequenos negócios em todo o país. As informações foram divulgadas durante a abertura do Encontro Nacional do Acredita Sebrae, realizado nesta terça e quarta-feira (10 e 11 de dezembro), em São Paulo, segundo dados apresentados pelo Sebrae Nacional, fonte original das informações.

Desde a criação do programa, em abril de 2024, o Acredita já proporcionou quase meio milhão de horas de consultoria especializada e atendeu 665 mil empreendedores em jornadas estruturadas de crédito consciente. Atualmente, 26 instituições financeiras participam da iniciativa.

Crédito como dignidade e oportunidade

O gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, Valdir Oliveira, ressaltou que os resultados refletem o esforço conjunto entre a instituição e os parceiros financeiros. Para ele, o crédito exerce papel social imprescindível. “O crédito não é apenas um recurso financeiro. É uma ferramenta de dignidade, de oportunidade e de crescimento para milhares de empreendedores que, muitas vezes, estão fora do sistema financeiro tradicional. Esse trabalho conjunto e essa dedicação de todos fez com que conseguíssemos promover a inclusão produtiva dessas pessoas, permitindo que realizem seus sonhos e fortaleçam seus negócios”, afirmou.

O presidente da Associação Brasileira Sebrae Estaduais (Abase), Anacleto Angelo Ortigara, reforçou a centralidade do microcrédito no desenvolvimento econômico. “Não se trata apenas de metas ou números de atendimento, mas de transformar vidas, promover inclusão produtiva e garantir que cada empreendedor tenha orientação e segurança ao buscar crédito. O crédito consciente fortalece os pequenos negócios, realiza sonhos e constrói uma sociedade mais justa e produtiva”, destacou.

Estruturação do Acredita+Fampe

Sancionado pelo governo federal em 2024, o Programa Acredita foi concebido para democratizar o acesso a recursos financeiros e ampliar a capacidade de investimento de pequenos negócios. O modelo de crédito assistido, oferecido gratuitamente pelo Sebrae aos usuários do Fampe, é considerado um dos pilares do programa por combinar garantia complementar e orientação técnica.

Para estruturar essa política de apoio, o Sebrae aportou R$ 2 bilhões no Fampe, com previsão de gerar até R$ 30 bilhões em crédito no mercado nos próximos anos. A instituição também ampliou sua rede de atendimento, formada por agentes de crédito e finanças, equipes especializadas e parceiros estratégicos, para oferecer orientação permanente e qualificada ao empreendedor.

Encontro Nacional reúne especialistas e lança novos instrumentos

O Encontro Nacional do Acredita Sebrae, que acontece em São Paulo, reúne representantes de instituições financeiras parceiras, dirigentes estaduais e empresários para avaliar a expansão do acesso ao crédito e apresentar projeções para os próximos anos.

A programação inclui casos de sucesso, balanço das operações do Fampe e análises dos seus 30 anos de atuação. Também serão apresentadas novidades para 2025, como as novas funcionalidades da Planejadora Sebrae, plataforma que apoia empreendedores na busca por crédito adequado e na organização da gestão financeira.

Outro destaque é o fundo FIC FIP Sebrae Germina, desenvolvido em parceria com o BTG Pactual Asset Management. O fundo começa com aporte inicial de R$ 100 milhões do Sebrae Nacional e poderá receber novos investimentos das unidades estaduais a partir de 2026.

Experiências inspiradoras no palco

O evento conta ainda com a presença do ex-jogador Raí, embaixador do Programa Acredita Sebrae, além dos especialistas em finanças Gustavo Cerbasi e Bruno Diniz. Histórias empreendedoras também compõem a programação: os empresários Daniela Firme e Waldonys, ambos atuantes na economia criativa, apresentam relatos sobre superação, tomada de decisões e o impacto do crédito e da gestão financeira na sobrevivência de seus negócios em períodos de crise.