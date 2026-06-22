Agentes de mercado internacional vão apoiar pequenas empresas na expansão para a Europa após acordo Mercosul-UE

247 - Com a entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia em 1º de maio, micro e pequenas empresas brasileiras passam a contar com novas oportunidades para ampliar sua atuação no comércio exterior. Segundo informações da Agência Sebrae de Notícias (ASN), uma iniciativa inédita colocará especialistas em mercado internacional ao lado de empreendedores para ajudá-los a transformar oportunidades comerciais em negócios concretos no exterior.

A proposta prevê o acompanhamento especializado de empresas interessadas em exportar, com foco na construção de estratégias comerciais, identificação de mercados e fortalecimento da capacidade de negociação internacional. O trabalho será conduzido por profissionais chamados Agentes de Mercado Internacional, que atuarão diretamente na orientação dos empresários ao longo de suas jornadas de exportação.

A iniciativa terá início em Santa Catarina, estado que se destaca pela diversidade de setores exportadores, incluindo os segmentos metalmecânico, moveleiro, têxtil, cerâmico e agroindustrial. O projeto-piloto deve atender até 32 micro e pequenas empresas catarinenses, que receberão suporte por um período de até dois anos, especialmente com foco na inserção no mercado europeu.

De acordo com Gustavo Reis, analista de negócios do Sebrae Nacional, um dos principais desafios enfrentados pelos pequenos empreendedores ocorre após a participação em feiras e rodadas de negócios internacionais. “Identificamos que os pequenos negócios têm muita dificuldade após participarem de eventos comerciais. Eles participam de uma rodada de negócios, por exemplo, mas não conseguem manter o contato quente, dar um retorno para o potencial comprador, mandar uma amostra”, afirma.

A atuação dos agentes busca justamente preencher essa lacuna, auxiliando as empresas a estruturar processos e dar continuidade às negociações iniciadas em eventos comerciais. A proposta é transformar contatos e manifestações de interesse em relações comerciais duradouras.

Para Jefferson Bueno, coordenador de Acesso a Mercados do Sebrae em Santa Catarina, o acordo entre Mercosul e União Europeia cria uma perspectiva favorável para os exportadores brasileiros. Segundo ele, a redução gradual das tarifas ao longo da próxima década tende a aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado europeu.

“A grande oportunidade do Acordo Mercosul – União Europeia é exatamente a desgravação tarifária progressiva ao longo de 10 anos. Nesse ponto estaremos competitivos, porque o produto brasileiro tem uma qualidade reconhecida lá fora”, destaca.

Entre os profissionais envolvidos na iniciativa está o consultor em negócios internacionais Renan Moreira, que atuará como Agente de Mercado Internacional. Segundo ele, o objetivo é ajudar cada empresa a construir um plano de exportação alinhado à sua realidade e às exigências dos mercados-alvo.

“Tudo depende do momento da empresa, do perfil do comprador, das características do produto e das exigências daquele mercado. Como Agente de Mercado Internacional vou contribuir para organizar o caminho, evitar erros que poderiam custar caro e dar mais segurança para a tomada de decisão”, enfatiza.

Moreira ressalta que o acesso ao mercado europeu exige mais do que um produto competitivo. A preparação da empresa, a capacidade de atendimento e a transparência nos processos são fatores decisivos para conquistar compradores internacionais.

“O produto precisa ser bom, mas a empresa também precisa estar pronta para demonstrar profissionalismo, transparência e capacidade de entrega. É isso que transforma interesse em confiança, e confiança em negócio”, finaliza.