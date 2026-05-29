Ajullia Costa revisita clássico de Raul Seixas em projeto do Sebrae sobre empreendedorismo

247 - A cantora Ajullia Costa será uma das vozes da primeira temporada do projeto Nosso Canto, iniciativa lançada pelo Sebrae para conectar música brasileira, cultura e empreendedorismo. A informação foi divulgada pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), que anunciou a participação da artista em uma releitura de “Tente Outra Vez”, clássico de Raul Seixas e Paulo Coelho marcado por sua mensagem de perseverança e superação.

A escolha da canção reforça a proposta central do projeto: retratar a trajetória de empreendedores brasileiros por meio de músicas que dialogam com desafios, conquistas e recomeços. No caso de Ajullia Costa, a interpretação de “Tente Outra Vez” busca estabelecer uma conexão direta com histórias reais de pessoas que enfrentaram obstáculos para construir seus negócios e seguir em frente. Assista:





Segundo o Sebrae, o projeto reúne releituras de canções consagradas da música brasileira executadas por artistas de diferentes estilos, regiões e gerações. A iniciativa pretende mostrar como temas presentes em grandes sucessos da música nacional também fazem parte da rotina de milhares de empreendedores espalhados pelo país.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou que a proposta vai além da música e procura evidenciar as histórias humanas por trás dos negócios. “Com o Nosso Canto, o Sebrae quer mostrar que por trás de cada negócio existe uma história de coragem, persistência e transformação. A música brasileira traduz essas trajetórias e conecta arte, empreendedorismo e a força de quem transforma talento em oportunidade”, afirmou.

A participação de Ajullia Costa ganha destaque justamente pela escolha de uma das composições mais conhecidas de Raul Seixas. Lançada originalmente como uma mensagem de incentivo à persistência diante das dificuldades, “Tente Outra Vez” tornou-se um símbolo de resiliência ao longo das décadas e segue associada a ideias de esperança e determinação.

Além de Ajullia Costa, a primeira temporada do Nosso Canto contará com Marina Sena interpretando “Feira de Mangaio”, MC Hariel em “Dias de Luta, Dias de Glória” e o grupo Os Garotin com “É Preciso Saber Viver”. Cada releitura será vinculada a uma história real de empreendedorismo, aproximando a narrativa musical das experiências vividas pelos personagens retratados.

Os videoclipes também terão um componente documental. Ao final de cada produção, o público poderá acompanhar minidocumentários gravados nos locais onde as histórias acontecem, apresentando os negócios, as trajetórias e os desafios enfrentados pelos empreendedores participantes.

A exibição dos conteúdos está prevista para ocorrer entre os meses de junho e julho, ampliando o alcance da iniciativa que aposta na força dos clássicos da música brasileira para contar histórias de transformação e empreendedorismo.