Alagoas amplia apoio a startups com nova capacitação

247 - A Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeal) anunciaram o lançamento do “Simbora!”, iniciativa voltada à preparação de empreendedores para o próximo edital de inovação do Governo de Alagoas. As informações foram divulgadas pelos próprios órgãos estaduais.

O programa será ofertado de forma online e gratuita e está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (23), destinadas a interessados residentes em Alagoas. De acordo com a Coordenação de Projetos Especiais e Inovação da Fapeal, as candidaturas passarão por análise, já que o número de vagas é limitado.

A realização do “Simbora!” conta com a parceria do Laboratório de Inovação Inclusiva da Universidade Federal de Alagoas e da Wadhwani Foundation, instituições que contribuirão com a metodologia e a execução das atividades formativas.

A iniciativa funciona como etapa preparatória para o Programa Centelha 3 Alagoas, edital que deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2026 e que prevê financiamento para empreendedores desenvolverem ideias e negócios inovadores no estado.

Por meio do Centelha, startups alagoanas poderão ter acesso a até R$ 80 mil em subvenção econômica, além de até R$ 45 mil em bolsas destinadas à equipe. O programa também oferece capacitações empreendedoras, oportunidades de networking e aproximação com investidores.

O objetivo do “Simbora!” é qualificar os participantes para estruturarem projetos mais competitivos, elevando as chances de aprovação no Centelha. A jornada inclui atividades práticas e acompanhamento especializado. As inscrições devem ser feitas em equipes de até cinco integrantes.

O resultado do processo seletivo está previsto para 27 de março, com início das atividades marcado para 30 de março. A capacitação terá duração de quatro semanas, exigindo dedicação de até seis horas semanais. O “Simbora!” adota metodologia da Wadhwani Foundation, organização social indiana sem fins lucrativos voltada à inovação e ao empreendedorismo, contratada para conduzir capacitações pré-Centelha em todo o país. Em Alagoas, foi firmado termo de entendimento próprio para assegurar atenção específica aos empreendedores locais.