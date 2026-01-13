Alecrim & Oliva dobra produtividade e reduz custos com apoio de programa federal

247 - A empresa catarinense Alecrim & Oliva Gastronomia Funcional, sediada em Campos Novos (SC), alcançou um avanço expressivo em eficiência operacional ao registrar aumento de 100% na produtividade. O resultado veio após a participação no Brasil Mais Produtivo (B+P), iniciativa do governo federal voltada à modernização de micro, pequenas e médias empresas em todo o país.

A informação foi divulgada originalmente pela Agência Sebrae de Notícias (ASN Nacional), que detalha como a consultoria especializada do programa foi decisiva para a reorganização dos processos internos da empresa, com impacto direto na redução de custos e na ampliação da capacidade produtiva.

Criada a partir de uma trajetória pessoal, a Alecrim & Oliva nasceu do propósito da administradora e ex-atleta Symone Lemos Tessaro. Ex-nadadora, ela sempre associou alimentação equilibrada a desempenho físico e qualidade de vida. Mesmo com carreira consolidada na área administrativa, decidiu empreender após os 50 anos, transformando essa vivência em um negócio voltado à gastronomia funcional.

“Eu sempre vi que uma boa alimentação muda o corpo e a vida. Depois dos 50, resolvi criar algo em que eu realmente acreditasse — e nasceu a Alecrim & Oliva”, afirmou Symone Tessaro.

Desde o início, a empresa apostou em produtos saudáveis, sem glúten e elaborados com insumos de alto padrão, operando em cozinha industrial com controle nutricional rigoroso. Apesar do planejamento inicial, a empresária identificou dificuldades na padronização de procedimentos e na organização de etapas como higienização, porcionamento, cocção, ultracongelamento, empacotamento a vácuo e estocagem em câmara fria.

Diante desses desafios, a adesão ao Brasil Mais Produtivo permitiu um mapeamento detalhado das rotinas e a reestruturação dos fluxos de trabalho. “Nós precisávamos de um detalhamento maior. O programa nos ajudou a organizar tudo dentro da cozinha com precisão”, destacou Symone.

A consultoria também promoveu a capacitação da nutricionista responsável técnica da empresa em Lean Manufacturing, metodologia voltada à melhoria contínua. Com isso, as práticas foram incorporadas ao dia a dia da equipe. “A produtividade aumentou demais. Foi um marco importantíssimo para a nossa empresa”, reforçou a empreendedora.

Além do ganho imediato de eficiência, Symone avalia que o principal legado do programa foi abrir novas possibilidades de crescimento e expansão da marca. “Hoje sabemos que é possível entregar o melhor ao cliente com custo menor e qualidade superior”, afirmou. Segundo ela, a empresa se sente preparada para atuar em um mercado nacional de gastronomia funcional ainda pouco explorado. “Visitei o país inteiro antes de abrir a empresa e percebi que quase ninguém trabalha gastronomia funcional da forma correta. Agora estamos preparados para ocupar esse espaço”, disse.

O Brasil Mais Produtivo tem como foco apoiar a transformação digital e a modernização dos processos empresariais, incentivando o uso de tecnologias nacionais inovadoras. Em dois anos de atuação, o programa já atendeu 67,5 mil empresas em todo o país, segundo dados oficiais.

Do total, 30,5 mil empresas são do setor industrial e 37 mil atuam no comércio e serviços, somando mais de 90 mil atendimentos, já que uma mesma empresa pode participar de diferentes modalidades. Informações do Senai e do Sebrae indicam que empresas que passaram por consultorias em manufatura enxuta registraram aumento médio de 28% na produtividade.

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Brasil Mais Produtivo conta com a parceria do Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES, consolidando-se como uma das principais iniciativas de apoio à competitividade empresarial no país.