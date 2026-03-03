Algoritmos redefinem mercado de apostas em 2026

247 - O mercado regulado de apostas esportivas no Brasil movimentou, em 2025, cerca de R$ 37 bilhões em receita bruta (GGR), segundo dados divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda após o primeiro ano completo de regulamentação do setor. Os números consolidam o país entre os principais mercados globais da indústria e marcam uma nova etapa de consolidação tecnológica.

O desempenho expressivo acelerou investimentos em inteligência artificial e modelagem algorítmica, sobretudo nas apostas em tempo real. A incorporação de sistemas automatizados passou a integrar a estrutura operacional das empresas, ampliando a capacidade de processamento de dados e a precisão na formação de preços.

Ricardo Santos, cientista de dados e fundador da Fulltrader Sports, empresa especializada em softwares SaaS para trade esportivo, afirma que a inteligência artificial deixou de ser diferencial competitivo para se tornar base estratégica do setor. Segundo ele, os algoritmos recalculam probabilidades em questão de segundos ao cruzar informações históricas com dados captados em tempo real durante as partidas. “Os modelos processam milhares de variáveis simultaneamente e ajustam as odds quase instantaneamente, aumentando a eficiência e reduzindo distorções de preço”, explica.

A sofisticação tecnológica contribuiu para a expansão das microapostas — como lances específicos de uma partida, a exemplo de escanteios e cartões — e para a criação de mercados mais dinâmicos e personalizados. Ainda assim, o especialista ressalta que a natureza do esporte preserva um grau inerente de imprevisibilidade. “Algoritmo identifica padrão, mas não prevê erro humano ou eventos fora da curva. O risco permanece”, diz.

Do ponto de vista corporativo, a inteligência artificial também ampliou o controle de risco, aprimorou a detecção de padrões atípicos, fortaleceu mecanismos de prevenção a fraudes e elevou o nível de personalização da experiência do usuário. Apesar disso, Santos destaca que a tecnologia deve atuar como suporte estratégico. “Tecnologia deve apoiar a decisão, não substituí-la. A IA não elimina a incerteza do esporte”, acrescenta.

Estratégias para integrar algoritmos com eficiência

Diante da expansão da automação, o especialista recomenda que empresas adotem critérios estruturados antes de implementar soluções baseadas em inteligência artificial. O primeiro passo, segundo ele, é avaliar a maturidade digital da organização e o nível de governança de dados disponível.

Entre os pontos considerados essenciais estão:

Base de dados estruturada : modelos dependem de dados organizados e históricos consistentes para evitar distorções

: modelos dependem de dados organizados e históricos consistentes para evitar distorções Equipe técnica qualificada : cientistas de dados devem atuar em conjunto com especialistas do setor esportivo e profissionais de risco

: cientistas de dados devem atuar em conjunto com especialistas do setor esportivo e profissionais de risco Governança e compliance : com a regulamentação em vigor, transparência nos critérios de cálculo e auditoria dos modelos tornam-se indispensáveis

: com a regulamentação em vigor, transparência nos critérios de cálculo e auditoria dos modelos tornam-se indispensáveis Atualização contínua : sistemas precisam ser recalibrados com frequência para acompanhar mudanças táticas, regulatórias e comportamentais

: sistemas precisam ser recalibrados com frequência para acompanhar mudanças táticas, regulatórias e comportamentais Educação do usuário: ferramentas analíticas devem ser acompanhadas de informações claras sobre risco e limites

Na escolha de fornecedores de tecnologia algorítmica, Santos orienta atenção à metodologia aplicada, à capacidade de adaptação dos sistemas e ao histórico de validação estatística. “Não basta usar inteligência artificial como discurso de marketing. É preciso entender como o modelo aprende, como é testado e como é monitorado”, afirma.

Em 2026, os algoritmos moldam preços, estratégias e comportamento no mercado de apostas esportivas. A automação amplia eficiência e competitividade, mas, de acordo com o especialista, a responsabilidade final continua sob análise humana. “A inteligência artificial é ferramenta poderosa. Gestão de risco, disciplina e interpretação crítica seguem no centro do processo”, conclui.