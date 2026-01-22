Alimentação saudável atrai investidores e ganha força no food service

247 - Ano novo costuma marcar a adoção de novos hábitos, e entre os mais citados está a busca por uma vida mais saudável. Esse movimento tem se refletido diretamente no setor de food service, que passa por uma transformação guiada pela valorização de refeições equilibradas, ingredientes funcionais e alternativas alinhadas ao bem-estar. A alimentação saudável desponta, assim, como uma das principais apostas para investidores e empreendedores do segmento.

De acordo com pesquisa da Ticket, empresa de benefícios e soluções para alimentação, 87,3% dos trabalhadores brasileiros afirmam estar mais atentos à saúde no momento de escolher uma refeição. O levantamento também revela que 76,4% dos entrevistados esperam encontrar opções mais saudáveis nos restaurantes. Diante desse cenário, o fundador do Food Club e membro do Mentory League Society, Thiago Lupatini, avalia que 2026 se apresenta como um momento estratégico para quem pretende investir em redes voltadas à saúde e ao bem-estar do público.

“Para o setor de food service, investir em alimentação saudável, desde pratos com ingredientes funcionais até opções plant-based e menus equilibrados, não é apenas uma resposta à demanda do público. Trata-se de uma estratégia de negócio com potencial real de crescimento por vários motivos, além da mudança dos hábitos impulsionados, há uma expectativa de crescimento contínuo”, explica o especialista.

Os dados de mercado reforçam essa leitura. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o food service deve movimentar R$ 287,1 bilhões em 2026. Estudos da própria entidade indicam que o segmento de produtos saudáveis cresce a uma taxa média de 12% ao ano. Já informações da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) mostram que a maioria dos brasileiros busca manter uma alimentação mais equilibrada, priorizando produtos frescos e com maior valor nutricional, inclusive fora de casa, em bares e restaurantes.

“Estatísticas de mercado indicam projeções de crescimento robustas para produtos e serviços vinculados à alimentação saudável. Além de alimentos orgânicos e naturais, cresce a procura por comidas ricas em proteínas, fibras e com menor teor de açúcar, tendências que influenciam diretamente os cardápios de restaurantes, cafeterias e serviços de entrega. É preciso se enquadrar nos hábitos mais saudáveis do público para não só crescer no segmento, como se manter nele também”, pontua Lupatini.

Outro indicativo dessa mudança de comportamento aparece na Pesquisa Barômetro 2025, também realizada pela Ticket. O estudo mostra que 73,5% dos restaurantes afirmaram ter ampliado os investimentos em opções saudáveis ao longo de 2025, um aumento de 3,3 pontos percentuais em relação a 2024. Os cardápios acompanham essa evolução: mais da metade dos estabelecimentos relatou maior procura por porções menores, 41% observaram crescimento na demanda por produtos locais e 15,7% apontaram aumento do interesse por alternativas veganas.

Para o fundador do Food Club, a tendência reflete uma mudança mais ampla na relação dos brasileiros com a alimentação e a qualidade de vida. “A nova tendência é um reflexo das mudanças nas preferências dos consumidores e na forma como os brasileiros estão enxergando a alimentação, saúde e qualidade de vida. Para 2026, investir em opções saudáveis representa uma oportunidade estratégica de crescimento, diferenciação e alinhamento com as expectativas de um público cada vez mais exigente e consciente, promete continuar sendo uma das principais apostas para quem busca inovar no mercado de food service”, conclui.