Após participar do Brasil Mais Produtivo, empresa amplia produtividade e projeta crescer 50% até 2026

247 - A busca permanente por produtividade e competitividade tem orientado a trajetória da M Techne Inovações e Engenharia, empresa curitibana especializada no desenvolvimento de projetos complementares em BIM para construtoras e incorporadoras de todo o país. Com sete anos de atuação no mercado e mais de 200 clientes atendidos, a companhia consolida sua posição no cenário nacional e projeta um crescimento de 50% até 2026, apoiada na melhoria contínua de processos e na adoção de práticas inovadoras de gestão.

Representada pelo fundador Rodrigo Matos, a M Techne atribui parte relevante de seus resultados à parceria de longa data com o Sebrae e à participação no Programa Brasil Mais Produtivo. As informações sobre o desempenho da empresa e os impactos do programa foram divulgadas a partir de dados do Sebrae e do Senai, instituições que integram a iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo Rodrigo Matos, a relação com o Sebrae acompanha a história da empresa desde a sua criação. “A gente brinca que somos crias do Sebrae. Desde a fundação da empresa, participamos de programas e consultorias. Não é exagero! Recentemente eu estava no Sebrae Curitiba fazendo nosso planejamento estratégico de 2026”, afirmou. A atuação conjunta com a instituição, somada ao apoio dos Agentes Locais de Inovação (ALI), foi determinante para estruturar mudanças internas e orientar decisões estratégicas.

O ingresso no Brasil Mais Produtivo teve como meta principal elevar a produtividade em três pilares considerados essenciais para o negócio: financeiro, comercial e engenharia. Ao final do processo, a empresa alcançou um aumento de 276% na produtividade e um crescimento de 89% no faturamento, resultados que reforçam a eficácia das ações implementadas. Para a M Techne, o programa não representou uma iniciativa isolada, mas um passo dentro de uma jornada permanente de aperfeiçoamento organizacional.

Ao refletir sobre o impacto do programa, Rodrigo Matos sintetiza a experiência em uma convicção central. “A palavra pode parecer clichê, mas é uma verdade inevitável: a produtividade gera competitividade. E competitividade gera sustentabilidade no negócio”, declarou. A avaliação do empreendedor é sustentada por indicadores concretos observados nos diferentes setores da empresa.

Entre as áreas que mais avançaram, o setor financeiro apresentou os resultados mais expressivos. A M Techne conseguiu reduzir em cerca de 80% o tempo dedicado à elaboração de Demonstrativos de Resultados do Exercício (DREs), relatórios de fluxo de caixa e outros controles internos. “Antes tínhamos muito retrabalho. O programa nos ajudou a organizar processos e transformar o setor em algo mais leve, rápido e confiável”, explicou Rodrigo.

No setor de engenharia, responsável pela entrega dos projetos complementares, o foco em processos, supervisão e curadoria técnica resultou em um crescimento de 40% na produtividade. De acordo com o empresário, os ganhos internos se refletiram diretamente na percepção dos clientes. “O cliente sente diretamente essa agilidade, porque nossos projetos passaram a ser entregues de forma mais rápida e com mais consistência”, afirmou.

Já a área comercial, conduzida pessoalmente por Rodrigo Matos, também apresentou avanços significativos. Na comparação entre 2023 e 2024, a empresa registrou um aumento de 35% no número de propostas enviadas e um crescimento de 45% na taxa de conversão. Os dados indicam maior eficiência no relacionamento com o mercado e um alinhamento mais preciso entre a estrutura interna e as demandas dos clientes.

Além dos ganhos operacionais, a participação no Brasil Mais Produtivo fortaleceu uma cultura de benchmarking dentro da M Techne. A empresa passou a realizar, de forma mensal, análises comparativas com concorrentes diretos, prática ainda pouco disseminada no setor. Para Rodrigo, o compartilhamento de experiências contribui para o amadurecimento do mercado. “Queremos entender o que eles fazem que podemos fazer igual. E oferecemos a mesma abertura. Quando existe troca, quem ganha é o mercado e, principalmente, o cliente final”, destacou.

Essa visão está alinhada à crença de que empresas mais produtivas conseguem entregar melhores resultados, com maior qualidade e preços mais competitivos, beneficiando toda a cadeia da construção civil. Com processos mais maduros, setores mais eficientes e uma cultura organizacional orientada ao cliente, a M Techne se prepara para avançar rumo a 2026 com metas ambiciosas e maior segurança estratégica.

O Programa Brasil Mais Produtivo tem como foco apoiar micro, pequenas e médias empresas na modernização de processos, com ênfase na transformação digital e no uso de tecnologias nacionais inovadoras. Nos últimos dois anos, a iniciativa alcançou 67,5 mil empresas em todo o país, sendo 30,5 mil do setor industrial e 37 mil dos segmentos de comércio e serviços. Ao todo, foram realizados mais de 90 mil atendimentos, já que uma mesma empresa pode participar de diferentes modalidades do programa.

Dados do Senai e do Sebrae indicam que empresas atendidas na modalidade de manufatura enxuta — sistema de gestão industrial voltado à redução de erros, redundâncias e desperdícios — registraram um aumento médio de 28% na produtividade após o período de consultoria. Resultados como os alcançados pela M Techne reforçam o papel do programa como um instrumento relevante para o fortalecimento da competitividade empresarial no Brasil.