Apubra realiza Pizza Summit e reúne especialistas para impulsionar setor

247 - Nos dias 17 e 18 de novembro, a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) promoverá o Pizza Summit, considerado o maior evento dedicado ao universo da pizza no país. A iniciativa, que há mais de duas décadas fomenta informação e profissionalização no setor, ocorrerá na sede do iFood, em Osasco (SP), reunindo empreendedores, chefs, gestores e especialistas em uma imersão sobre gestão, marketing, operação, inovação e tendências de mercado. As informações são da própria Apubra.

Com uma programação ampla, o encontro reunirá alguns dos nomes mais influentes da área e oferecerá palestras, painéis e experiências práticas voltadas ao desenvolvimento do setor. Além disso, o evento criará oportunidades de networking entre empresários, fornecedores e marcas que vêm moldando o futuro da pizza no Brasil.

Entre os palestrantes confirmados estão Max Pires, trainer em PNL e especialista em atendimento e vendas; Erik Momo, sócio-diretor e CEO da 1900 Pizzeria; João Barcelos, referência nacional em delivery e embaixador do iFood, proprietário da Premier Consultoria; e Junior Peto, empresário e consultor à frente das marcas John’s Burguer, Lemon, Japa One Fast e Nappo’s Pizza.

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão concorrer a prêmios e sorteios, como o Pacote Apubra da Experiência Internacional para o Pizza Expo, além de participar de atividades de integração e um happy hour com experiências gastronômicas exclusivas.

Para Leandro Goulart, presidente da Apubra, o Pizza Summit representa um passo importante na evolução da antiga Convenção Apubra.

“O Pizza Summit tem como objetivo ser um ambiente de troca real, onde quem faz parte do mercado pode aprender, se inspirar e se conectar com outros profissionais da área. É o polo para quem quer crescer com estratégia, entender o negócio em profundidade e estar preparado para o que vem pela frente”, destaca Goulart.