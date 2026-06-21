Artesãos encontram novas oportunidades de qualificação e crédito com programa de fortalecimento do setor em São Paulo

247 - O artesanato brasileiro carrega tradições, memórias e conhecimentos transmitidos ao longo de gerações. Em São Paulo, profissionais do setor têm encontrado novas oportunidades de capacitação, formalização e acesso a crédito por meio do Programa Empreendedor Artesão, iniciativa voltada ao fortalecimento da atividade artesanal. As informações foram divulgadas pela Agência SP.

Estruturado para atender demandas históricas da categoria, o programa reúne ações voltadas à profissionalização dos artesãos, incluindo orientação para formalização, emissão da Carteira do Artesão, cursos de qualificação e linhas de financiamento para expansão dos negócios.

Entre os profissionais beneficiados pela iniciativa está o artesão Geraldo Magela, de Jacareí, no interior paulista. Com mais de quatro décadas dedicadas à produção artística e ao ensino de técnicas tradicionais, ele vê no programa um avanço importante para o reconhecimento da atividade.

“Fui tomando consciência desse novo movimento, colocando o Estado de São Paulo em um lugar de compromisso com a classe artesã, algo que há muito tempo não se via acontecer. A iniciativa também pode contribuir para atender demandas históricas da categoria e poderá suprir uma lacuna até então existente”, afirma.

A formalização é uma das principais frentes do programa. Além de orientar profissionais que desejam regularizar suas atividades, a iniciativa facilita a emissão da Carteira do Artesão em âmbito estadual e nacional. Segundo dados divulgados, mais de 1,7 mil documentos já foram emitidos.

Outro eixo estratégico é a qualificação profissional. Os participantes têm acesso a cursos presenciais e online, capacitações técnicas e treinamentos voltados para ferramentas digitais, comércio eletrônico e sistemas de pagamento, competências cada vez mais importantes para ampliar a presença dos artesãos no mercado.

O programa também busca enfrentar uma das maiores dificuldades do setor: o acesso a recursos financeiros para investimento. Por meio de linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Povo Paulista e pela Desenvolve SP, os profissionais podem financiar a ampliação da produção, a compra de equipamentos e a modernização de seus empreendimentos.

Para muitos artesãos, o fortalecimento da atividade vai além da geração de renda. Trata-se também de preservar práticas culturais que fazem parte da identidade brasileira. É o caso de Magela, que trabalha com técnicas de empapelamento e modelagem em argila, produzindo peças inspiradas na tradição popular, como presépios e imagens religiosas conhecidas como “Paulistinhas”.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura como Mestre da Cultura Popular em 2013, o artesão destaca que a criação artística começa muito antes do trabalho manual.

“Gosto do momento que antecede a criação concreta, ou seja, a criação mental, quando os bonecos e cenários começam a ganhar forma dentro da minha imaginação”, relata.

Após a modelagem, as peças passam por secagem e são levadas ao forno à lenha, em um processo aprendido com mestres artesãos da região.

“A queima é um diálogo com o fogo, uma meditação lenta e cuidadosa para que o descuido com a temperatura não ponha tudo a perder”, explica.

Os presépios, uma das marcas de seu trabalho, ocupam lugar especial em sua produção por despertarem lembranças e emoções ligadas à infância e à cultura popular.

“O presépio toca, antes de tudo, o imaginário. Remete à infância, às memórias afetivas, encanta pelo colorido, desperta esperança, alegria e apresenta o belo”, afirma.

Além de produzir suas obras, Magela atua na formação de novos artesãos, contribuindo para a transmissão de técnicas e conhecimentos tradicionais. Para ele, o maior reconhecimento vem da reação do público diante de suas criações.

“Poder ver a manifestação do contentamento de um cliente ou de um observador que, diante de uma peça feita por mim, se encanta é, por assim dizer, um segundo pagamento. Com o dinheiro, paga-se a matéria-prima e o tempo gasto, com o sorriso, ele me faz ter certeza de que trilhei o caminho correto”, conclui.

Ao combinar qualificação, acesso a crédito e estímulo à formalização, o Programa Empreendedor Artesão busca ampliar as condições para que trabalhadores do setor transformem o artesanato em uma atividade economicamente sustentável, ao mesmo tempo em que preservam expressões culturais que integram o patrimônio imaterial brasileiro.