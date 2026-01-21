As ferramentas essenciais para empreender na web em 2026

247 - Empreender na internet deixou de ser apenas uma tendência e passou a integrar de forma definitiva os planos de milhares de brasileiros. Um levantamento da Locaweb, empresa de referência em soluções de tecnologia, mostra quais ferramentas, segmentos e estratégias devem ser determinantes para quem pretende criar ou expandir um negócio online em 2026. A pesquisa ouviu 500 adultos conectados à internet em todas as regiões do país, com margem de erro de 3,3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, segundo reportagem publicada pela Forbes Brasil.

O estudo revela um ambiente marcado por otimismo e planejamento concreto. Cerca de 90% dos entrevistados acreditam que 2026 será um ano favorável para o empreendedorismo digital, enquanto 60% afirmam que pretendem lançar um novo projeto até o fim do ano. Outros 17,2% planejam ampliar iniciativas já existentes, indicando uma maturidade crescente do ecossistema digital brasileiro.

Entre as ferramentas consideradas indispensáveis para atuar na web, a plataforma de e-commerce lidera, citada por 56,4% dos participantes. Em seguida aparecem hospedagem de sites e domínio próprio (51%), ferramentas de e-mail marketing (43%), sistemas de gestão financeira (41,4%), análise de métricas (40,8%), armazenamento em nuvem (38,6%) e certificado de segurança SSL (38%). Esses recursos são vistos como fundamentais para estruturar a presença digital e ganhar competitividade.

A pesquisa também mapeou os segmentos com maior potencial de crescimento em 2026. Produção de conteúdo e marketing de influência lideram com 58%, impulsionados por plataformas como YouTube, Instagram e TikTok. Na sequência aparecem e-commerce e marketplaces (52%) e produtos e serviços baseados em inteligência artificial (42%). Quando o recorte é temático, tecnologia e inovação ocupam o primeiro lugar, seguidos por saúde e bem-estar, moda e beleza, finanças pessoais e educação.

Apesar do cenário positivo, os entrevistados apontam desafios relevantes. A adaptação à inteligência artificial e a novas tecnologias é citada por 63,8% como o principal obstáculo, seguida pela alta concorrência (57,6%) e pela construção de credibilidade junto ao público (42,2%). Para enfrentar esse ambiente, os participantes destacam o uso estratégico da IA como principal diferencial competitivo, além do domínio do marketing digital, das redes sociais e das técnicas de vendas online.