Automação impulsiona novos empreendedores no mercado digital em 2025

247 - Com o avanço das plataformas de automação e a consolidação do consumo digital no Brasil, empreender online segue como uma das principais opções para quem deseja abrir um negócio em 2025. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor deve movimentar R$ 224,7 bilhões no próximo ano. Esse crescimento vem sendo impulsionado por canais como WhatsApp, marketplaces e redes sociais, que ampliam o acesso de novos empreendedores ao mercado com modelos mais ágeis, de baixo custo e retorno rápido.

As soluções digitais têm se destacado por permitir uma operação quase imediata, dispensando a necessidade de ponto físico e grandes estruturas. Esse formato reduz custos fixos e acelera o início das atividades, tornando o ambiente digital mais atrativo para quem busca empreender de forma flexível e escalável.

De acordo com Marcos Schütz, CEO da VendaComChat, empresa especializada em automação de vendas via WhatsApp, o mercado digital vive uma transformação profunda. “As pessoas entenderam que a tecnologia não é mais uma alternativa, e sim o próprio centro da operação. A automação se tornou uma ponte direta entre marcas e clientes, com resultados visíveis e custos muito menores do que os canais tradicionais”, afirma o executivo.

Schütz avalia que o cenário de automação e atendimento digital deve continuar em franca expansão em 2026, impulsionado pelo comportamento do consumidor moderno, que valoriza praticidade, rapidez e personalização. “Esse movimento deve continuar gerando oportunidades para empreendedores de diferentes perfis e regiões, especialmente em modelos de operação digital, escaláveis e de baixo custo. Isso cria um ecossistema favorável para quem deseja empreender com soluções digitais acessíveis, rentáveis e de impacto direto na rotina das empresas”, destaca.

Para o especialista, investir em automação deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica para negócios que buscam eficiência e crescimento sustentável. “Investir em automação é recompensar tempo, produtividade e previsibilidade. Quando processos repetitivos são automatizados, o empreendedor ganha liberdade para focar em estratégia e crescimento, enquanto a tecnologia trabalha 24 horas por ele”, complementa Schütz.