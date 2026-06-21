Badespi fortalece acesso ao crédito em três municípios do Piauí

247 - A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí (Badespi) ampliou suas ações de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento rural nos municípios de São José do Peixe, Landri Sales e Jerumenha. A iniciativa incluiu palestras, simulações de crédito e atendimento direto a empreendedores e produtores rurais, com o objetivo de facilitar o acesso a financiamentos e fortalecer a economia local.

As informações foram divulgadas pelo Governo do Piauí, por meio da Badespi. As atividades integram o programa Pacto pela Economia, que reúne órgãos estaduais, instituições financeiras e entidades parceiras para estimular o desenvolvimento produtivo, ampliar oportunidades de negócios e incentivar investimentos nas regiões do interior do estado.

Durante os encontros realizados nos três municípios, equipes da agência prestaram orientações personalizadas aos participantes, esclarecendo dúvidas sobre as linhas de crédito disponíveis e apresentando alternativas de financiamento adequadas a diferentes perfis de empreendimentos rurais e urbanos.

Badespi amplia presença no interior

A estratégia da agência busca aproximar os serviços financeiros dos empreendedores locais, promovendo um acompanhamento mais próximo e ampliando o conhecimento sobre as possibilidades de crédito existentes.

Segundo o coordenador de Crédito Rural da Badespi, Marcos Emanuel, a iniciativa tem como foco garantir que produtores e empresários tenham acesso às informações necessárias para tomar decisões de investimento de forma segura e planejada.

"Nosso trabalho é garantir que os nossos parceiros conheçam as linhas de crédito disponíveis e tenham a orientação necessária para acessar os recursos de forma segura e planejada, contribuindo para o desenvolvimento dos seus negócios", destacou.

Empreendedores relatam benefícios do financiamento

Em Jerumenha, a artesã Maria Izaltina participou das atividades promovidas pela agência enquanto realiza a renovação de um crédito já contratado. Ela afirmou que o suporte recebido tem sido importante para a continuidade e expansão de suas atividades.

"Eu conheci a Badespi através da Sala do Empreendedor do Sebrae e quando soube que teria uma palestra aqui no município decidi participar. Foi fácil ter acesso ao crédito já que eu não tinha nenhuma restrição e isso tem me ajudado bastante. Eu ofereço cursos gratuitos de artesanato para todas as idades em Jerumenha e o apoio da Badespi foi essencial para o meu negócio", explicou.

A empreendedora atua no setor de artesanato e também desenvolve ações de capacitação voltadas para moradores da cidade, oferecendo cursos gratuitos para diferentes faixas etárias.

Produtores rurais buscam ampliar investimentos

As linhas de crédito disponibilizadas pela agência também despertaram o interesse de produtores rurais da região, que enxergam nos financiamentos uma oportunidade para expandir suas atividades e melhorar a infraestrutura produtiva.

O produtor rural Isaltino Pereira, de Jerumenha, ressaltou que as condições oferecidas pela Badespi foram determinantes para sua decisão de buscar financiamento junto à instituição.

"Me interessei pelas linhas de crédito porque considero mais facilitada a documentação, além das condições serem melhores que em outros bancos. O volume de crédito ofertado também é mais expressivo na minha primeira operação, dando suporte na ampliação da produção de hortaliças e melhorando meu sistema de irrigação", afirmou.

As ações desenvolvidas nos municípios fazem parte da estratégia da Badespi de ampliar o alcance das políticas de crédito no interior do Piauí, promovendo o fortalecimento das atividades produtivas e incentivando o crescimento econômico regional por meio do apoio direto a empreendedores e produtores rurais.