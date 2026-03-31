Banco do Brasil amplia apoio a empreendedoras no país

247 - O Banco do Brasil tem consolidado o apoio ao empreendedorismo feminino como uma das principais frentes estratégicas para estimular o crescimento econômico e promover transformação social no país. Atualmente, a instituição atende cerca de 1,3 milhão de empresas dirigidas por mulheres, o que representa aproximadamente 41% da base de clientes do varejo Pessoa Jurídica e 36% do saldo da carteira de crédito destinada a pequenos negócios.

Uma das iniciativas centrais dessa estratégia é o portal Mulheres no Topo, lançado em 2023, que reúne soluções de crédito, capacitação e ferramentas de gestão. A proposta é fomentar inclusão produtiva, ampliar a autonomia financeira e impulsionar o desenvolvimento sustentável de negócios liderados por mulheres em todo o território nacional.

Desde o início dessas ações, o banco já liberou mais de R$ 102 bilhões em linhas de crédito voltadas a esse público. O volume reforça o posicionamento da instituição na ampliação do acesso ao crédito e no fortalecimento de micro e pequenas empresas.

De acordo com Gisele Pessoa, head de empréstimos e financiamentos PJ do banco, a diversidade tem impacto direto nos resultados. “Ao integrar soluções financeiras, inteligência digital e educação empreendedora, criamos um ambiente em que negócios liderados por mulheres conseguem tomar decisões melhores, crescer de forma sustentável e acessar novas oportunidades”, afirma.

A executiva também destaca o papel da inclusão na estratégia corporativa. “Quando ampliamos o acesso de mulheres ao crédito, à capacitação e à tecnologia, estamos fortalecendo empresas e as tornando mais resilientes, mais produtivas e com maior capacidade de crescimento. Os resultados mostram que inclusão bem estruturada gera valor econômico e impacto social ao mesmo tempo”, complementa.

Na mesma linha, o diretor de empreendedorismo e MPE do banco, Marcelo Gomes, ressalta o papel institucional da iniciativa. “Com conjunto de soluções disponíveis para as empreendedoras, o Banco do Brasil reafirma seu papel como agente de desenvolvimento, promovendo inclusão financeira inteligente, democratização do acesso à tecnologia e equidade de gênero nos negócios, e contribuindo para o fortalecimento de micro e pequenas empresas lideradas por mulheres em todas as regiões do país”, afirma.

Linhas de crédito específicas

Entre as principais soluções financeiras oferecidas pelo banco para empresas lideradas por mulheres estão linhas de crédito com condições diferenciadas. O Giro Mulher Empreendedora, por exemplo, oferece capital de giro com prazos e carência mais flexíveis para empresas com faturamento anual de até R$ 5 milhões.

Já o Giro Mãe Empreendedora permite a prorrogação de até quatro parcelas do BB Capital de Giro Digital após o nascimento de um filho, oferecendo maior fôlego financeiro em um momento sensível para a empreendedora.

Outra alternativa é o FCO Mulher Empreendedora, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, destinado a negócios localizados em estados como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, com condições especiais de financiamento.

Além disso, programas como Pronampe e Procred 360 Mulheres permitem a contratação de crédito de até 50% do faturamento bruto anual, com limite de R$ 250 mil, conforme regras específicas de cada iniciativa. As contratações estão sujeitas à política de crédito do banco, com informações detalhadas disponíveis nos canais oficiais da instituição.

Tecnologia e educação empreendedora

Além do crédito, o Banco do Brasil aposta em ferramentas digitais e capacitação como pilares para o crescimento sustentável dos negócios. Nesse contexto, o Painel PJ se destaca como uma plataforma gratuita que reúne informações financeiras de forma integrada, facilitando a gestão empresarial. Atualmente, 43% das empresas que utilizam a ferramenta são lideradas por mulheres.

Outro recurso disponível é a ARI (Área de Recomendações Inteligentes), que transforma dados bancários e de mercado em insights práticos, auxiliando empreendedoras na tomada de decisões mais estratégicas.

O ecossistema também inclui a Liga PJ, hub de educação empreendedora que oferece conteúdos gratuitos sobre gestão, organização da rotina e fortalecimento de redes de apoio, com presença em diferentes canais digitais.

Para quem busca expandir fronteiras, o banco ainda disponibiliza o programa Primeira Exportação – Mulheres no Mundo, voltado à capacitação de empresárias interessadas em iniciar operações no mercado internacional.