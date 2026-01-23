Bares e restaurantes projetam alta no faturamento durante o Carnaval

247 - A poucos dias do Carnaval, bares e restaurantes de todo o país entram na reta final de preparação para um dos períodos mais aguardados do ano pelo setor. Tradicionalmente marcado por maior circulação de pessoas e aumento do consumo, o feriado prolongado desperta expectativas positivas entre os empresários, que apostam em crescimento do faturamento em relação ao ano anterior.

De acordo com pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 72% dos empresários pretendem manter seus estabelecimentos abertos durante a folia, e, desse grupo, 73% acreditam que o faturamento será maior do que no Carnaval passado. O levantamento reforça o clima de otimismo, especialmente em um momento de retomada mais consistente da atividade econômica.

Os dados revelam que cerca de 25% dos entrevistados projetam aumento de até 5% no faturamento, enquanto 24% esperam crescimento de até 10%. Outros 12% estimam alta de até 20%, e 10% apostam em resultados ainda mais expressivos, com avanço de até 50%. Um grupo menor, equivalente a 2%, acredita que o crescimento será superior a esse patamar. Em contrapartida, 19% dos empresários não preveem aumento nas receitas, 5% avaliam que devem faturar menos do que em 2025 e 3% não estavam em operação no Carnaval do ano passado.

O desempenho esperado pelo setor encontra respaldo em indicadores do turismo e da economia. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 14,48 bilhões em receitas no Brasil, montante 3,8% superior ao registrado em 2025 e o maior desde o início da série histórica, em 2013. Nesse cenário, bares e restaurantes despontam como os principais responsáveis pela geração de receitas ao longo do período festivo.

Outro fator que fortalece as projeções positivas é o crescimento do número de visitantes estrangeiros no país. Ainda conforme a CNC, o Brasil deve receber cerca de 1,42 milhão de turistas durante o Carnaval, o que representa um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, a presença desse público amplia significativamente o impacto econômico da festa. “O turista costuma permanecer mais tempo nas cidades, consumir com maior frequência e circular por diferentes tipos de estabelecimentos em busca de experiências ligadas à nossa cultura. Isso faz com que o efeito do Carnaval se espalhe por mais dias e alcance um número maior de negócios”, afirma.

O ambiente financeiro mais favorável ao final de 2025 também contribui para sustentar o otimismo do setor. A pesquisa da Abrasel aponta que, em dezembro, 47% dos empresários relataram lucro, enquanto 36% operaram em equilíbrio. Outros 16% encerraram o mês no prejuízo e 1% não existia no período. O percentual de empresas no azul é o mais alto dos últimos dois anos, ficando apenas um ponto percentual abaixo do registrado em janeiro de 2024.

Na comparação entre dezembro e novembro de 2025, 57% dos entrevistados informaram aumento de faturamento, 19% mantiveram estabilidade e 23% registraram queda. Em relação aos preços, 59% conseguiram reajustar os cardápios em linha com a inflação ou abaixo dela, enquanto 11% aplicaram aumentos acima do índice inflacionário. Outros 30% afirmaram não ter conseguido realizar qualquer reajuste. Para Solmucci, o cenário cria uma base sólida para o novo ano. “Encerramos o último ano com um cenário bastante positivo, o que cria uma base mais sólida para 2026. O verão e o Carnaval são apenas o ponto de partida. Ao longo dos próximos meses, o setor ainda deve se beneficiar de datas importantes, como o Dia das Mães e a Semana dos Namorados, além da Copa do Mundo, dos feriados e de um fluxo de turistas que tende a seguir em alta no país”, conclui.