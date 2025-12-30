Bilionário Mike Repole desaconselha jovens a virar empreendedores

247 - O empresário bilionário Mike Repole, conhecido por ter cofundado e vendido duas gigantes do setor de bebidas para a Coca-Cola, surpreendeu ao afirmar que não recomenda o caminho do empreendedorismo a quem sonha em abrir o próprio negócio. Apesar de um currículo marcado por aquisições bilionárias, ele prefere alertar para as dificuldades que, segundo ele, costumam ser omitidas nos relatos de sucesso.

A declaração foi feita em entrevista ao School of Hard Knocks, canal popular nas redes sociais especializado em conversar com empreendedores de alto patrimônio. Na conversa, Repole adotou um tom realista ao abordar os riscos e a pressão enfrentados por quem decide empreender. “Eu passo mais tempo tentando dissuadir as pessoas de se tornarem empreendedoras”, afirmou. “Os primeiros cinco anos de um empreendedor eu chamo de anos de sobrevivência. Todos os dias, você pode quebrar.”

O peso do conselho está diretamente ligado à trajetória do próprio empresário. Nascido em Queens, em Nova York, Repole, hoje com 56 anos, construiu sua fortuna ao cofundar, em 1999, a Glaceau ao lado de J. Darius Bikoff. A empresa se destacou no mercado de bebidas funcionais com marcas como Smartwater e Vitaminwater.

O crescimento foi acelerado: de cerca de US$ 1 milhão em vendas no primeiro ano, a Glaceau ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em faturamento anual em menos de uma década. Em 2007, o desempenho chamou a atenção da Coca-Cola, que adquiriu a companhia por US$ 4,1 bilhões.

Alguns anos depois, Repole voltou a apostar no setor de bebidas ao cofundar, em 2011, a BodyArmor, focada em bebidas esportivas. A marca ganhou projeção internacional em 2014, quando o ex-jogador da NBA Kobe Bryant investiu US$ 5 milhões por uma participação de 10% e passou a atuar como diretor criativo da empresa.

Em novembro de 2021, a Coca-Cola anunciou a compra dos 85% restantes da BodyArmor por US$ 5,6 bilhões, consolidando a operação como a maior aquisição de uma marca individual já feita pela multinacional. Somadas, as vendas da Glaceau e da BodyArmor renderam cerca de US$ 9,7 bilhões.

De acordo com estimativas da revista Forbes, o patrimônio líquido de Repole gira atualmente em torno de US$ 1,6 bilhão, valor atribuído principalmente a essas duas operações de sucesso. Entre um empreendimento e outro, ele também presidiu a empresa de snacks Pirate’s Booty, período em que ajudou a expandir o negócio em 300% antes da venda para a B&G Foods por US$ 195 milhões, em 2013.

Apesar desse histórico, o empresário reforçou que o sucesso não veio sem incertezas e fracassos. “Houve dias em que eu não achava que conseguiríamos”, relatou durante a entrevista, acrescentando que “fracassou” diversas vezes ao longo do caminho até consolidar seus negócios.

Para Repole, a franqueza é necessária em um ambiente cada vez mais dominado por narrativas idealizadas nas redes sociais. Ele lembra que a maioria das startups não sobrevive aos primeiros anos e que mesmo empresários experientes convivem com o risco permanente. Sua visão se alinha a um movimento recente de empreendedores consagrados que têm buscado falar abertamente sobre os custos emocionais, financeiros e pessoais de construir uma empresa.

Questionado sobre a percepção de que grandes empresários costumam ser vistos como excêntricos, Repole não se esquivou. “Eu comecei louco”, disse, antes de completar: “Pessoas loucas mudam o mundo.”