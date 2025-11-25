Black Friday alavanca PMEs que ampliam descontos e lançamentos

247 - A Black Friday segue consolidada como um dos momentos mais relevantes do varejo brasileiro, movimentando consumidores em busca de preços menores e estimulando diferentes setores da economia. De acordo com dados da Serasa Experian, primeira e maior datatech do país, as pequenas e médias empresas (PMEs) enxergam na data uma oportunidade estratégica para crescer e ampliar o alcance de seus produtos.

Segundo o levantamento, 88% das PMEs afirmam que irão oferecer descontos nesta Black Friday. Dentro desse grupo, 47% planejam ainda realizar algum lançamento, enquanto 41% focam apenas nas ofertas. Outros 12% apostam exclusivamente na entrada de novos produtos como principal atrativo para o consumidor.

Comércio lidera em descontos e lançamentos

A pesquisa detalha o comportamento das empresas nos segmentos analisados. Entre as companhias que pretendem lançar novos produtos, o comércio aparece em destaque, com 37,5%, seguido pelos serviços (27,5%) e pelo armazenamento (10%). No recorte das que oferecerão descontos adicionais, o comércio volta a liderar, concentrando 52,5% das intenções, seguido por serviços (22,3%) e fabricação (5,7%).

O mesmo movimento se repete entre as PMEs que vão combinar lançamentos e descontos simultaneamente: o comércio representa 44,1% das empresas, à frente de serviços (18,1%) e construção (9,7%).

Sudeste se destaca na participação das empresas

Regionalmente, o levantamento aponta que a maior parte das PMEs preparadas para a Black Friday está no Sudeste, que concentra:

57,4% das empresas que farão lançamentos,

das empresas que farão lançamentos, 51,9% das que oferecerão descontos adicionais,

das que oferecerão descontos adicionais, 63,0% das que vão unir as duas estratégias.

O Sul aparece consistentemente como segundo maior polo de mobilização, seguido por Nordeste, Centro-Oeste e Norte, dependendo do tipo de ação planejada.

Score de crédito revela perfis variados entre as PMEs

O estudo também analisou o Score PJ, indicador de capacidade de crédito das empresas. Entre as PMEs que lançarão novos produtos, 31,9% têm score baixo (0 a 300) e 27,7% estão na faixa considerada boa (501 a 700). Já no grupo focado em descontos adicionais, há equilíbrio entre todos os perfis de pontuação, com leve predominância das empresas de score bom e excelente.

Quando a estratégia é combinar lançamentos e descontos, a distribuição é ainda mais uniforme: as quatro faixas de score aparecem com percentuais próximos — entre 22,8% e 26,6%.

Base de consumidores online supera 86 milhões de brasileiros

Para dimensionar o potencial de público na Black Friday, o Insights Hub, plataforma de inteligência de mercado da Serasa Experian, indica que 86,4 milhões de brasileiros têm perfil de compradores online, o equivalente a 45,9% da base analisada. Entre eles, 31,1% são “caçadores de desconto”, perfil diretamente conectado às estratégias das PMEs para a data.

O levantamento mostra também que 64,1% dos consumidores digitais têm capacidade de pagamento de até R$ 1 mil, com forte predominância das classes C (41,4%) e B (31,1%). Isso reforça que, mesmo com poder de compra moderado, há um público volumoso e sensível a boas ofertas — exatamente o foco das pequenas e médias empresas durante o período promocional.

Oferta certa, público certo, canal certo

Ao comentar os dados, a CMO da datatech, Giovana Giroto, enfatiza a importância de compreender o comportamento do consumidor na Black Friday.

“Entender quem é o seu público vai muito além de conhecer o perfil demográfico. É sobre compreender hábitos, preferências e capacidade real de consumo. Só assim as empresas conseguem direcionar campanhas e promoções de forma mais assertiva, oferecendo o produto certo, no canal certo, para as pessoas certas e, consequentemente, impulsionando suas vendas. Essa leitura de dados que o Insights Hub permite é o que transforma uma ação de oportunidade em uma estratégia de resultado”, afirma.