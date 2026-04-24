BNDES Periferias lança programa de apoio a empreendedoras em Manaus

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com a Softex, anunciou o lançamento do programa FavEla Empoder@, voltado à capacitação técnica e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em comunidades periféricas de Manaus. A iniciativa foi divulgada pela Agência de Notícias do BNDES e integra as ações do programa BNDES Periferias.

O projeto prevê a seleção de até 210 mulheres que participarão de um ciclo de formação empreendedora, com aulas conduzidas por especialistas e apoio na estruturação de negócios. Entre as participantes, até 100 microempreendedoras terão acesso a mentoria individualizada e capital semente, com o objetivo de ampliar suas atividades e gerar renda.

A ação será realizada em dez comunidades da capital amazonense, onde a realidade social evidencia a importância de iniciativas desse tipo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,8% da população de Manaus vive em favelas, o segundo maior percentual entre as capitais brasileiras, atrás apenas de Belém.

O programa busca promover a inclusão produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social, priorizando mães, mulheres pretas, pardas, indígenas e mulheres trans — grupos que historicamente enfrentam maiores dificuldades de acesso à qualificação profissional e oportunidades de renda.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa está alinhada às diretrizes do governo federal para o fortalecimento econômico das periferias. “Nesta gestão, sob orientação do presidente Lula, o BNDES trabalha para ampliar as oportunidades de geração de renda e dar autonomia econômica às comunidades, principalmente fortalecendo as mulheres que sustentam o dia a dia das periferias. A ideia do Banco ao apoiar o projeto FavELA Empoder@ é incentivar quem quer empreender e fazer a comunidade crescer junto”, afirmou.

Além da capacitação técnica, o projeto inclui uma etapa de formação de lideranças comunitárias femininas. As participantes foram selecionadas previamente em uma oficina de co-criação, considerada fundamental para o desenvolvimento do programa. A proposta é que essas lideranças atuem como multiplicadoras do conhecimento em seus territórios.

Entre as mulheres capacitadas, oito serão escolhidas para atuar diretamente como tutoras comunitárias, também chamadas de “madrinhas de turma”. Elas terão a responsabilidade de apoiar a execução das atividades do projeto, recebendo remuneração mensal, além de auxílio para alimentação e transporte.

O FavEla Empoder@ integra o BNDES Periferias, iniciativa que conta com orçamento previsto de R$ 355 milhões e tem como objetivo apoiar projetos em comunidades urbanas, com foco na redução das desigualdades e no estímulo à geração de trabalho e renda. O programa também contempla ações voltadas à preservação ambiental e à inclusão produtiva.

Parceira na execução do projeto, a Softex atua há três décadas na gestão de programas voltados à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Com sede em Brasília, a organização coordena uma rede de agentes regionais e mantém parcerias com instituições públicas e privadas, além de apoiar milhares de startups e empresas em todo o país.