BNDESPAR aprova R$ 150 milhões para fundo de MPMEs inovadoras

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um aporte de até R$ 150 milhões no Fundo de Investimento em Participações (FIP) Canary IV, estrutura voltada ao financiamento de empreendedores inovadores no Brasil. A informação foi divulgada pelo próprio banco de fomento, que detalhou as condições e os objetivos da operação.

A participação será realizada por meio da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), subsidiária integral da instituição. O valor corresponde ao limite máximo de 25% do capital total comprometido do fundo, estimado em US$ 150 milhões.

Lançado em fevereiro deste ano, o Fundo Canary IV tem como foco investir em micro, pequenas e médias empresas brasileiras de base tecnológica. A estratégia contempla desde a fase inicial de idealização dos negócios até rodadas mais avançadas de captação, podendo incluir startups de impacto socioambiental que integram o BNDES Garagem.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa amplia o acesso a recursos para empresas nascentes e fortalece o ecossistema de inovação. “O apoio do BNDES em startups e micro, pequenos e médios empreendedores é um importante avanço para todo o ambiente de inovação, em direção à ampliação do acesso a capital por parte de empresas nascentes, reforçando as condições para a transformação de potencial inovador em crescimento sustentável, sobretudo às startups que participam do BNDES Garagem”, afirmou.

O Canary também destacou a relevância da parceria com o banco público. O cofundador e gestor Marcos de Toledo Leite ressaltou a convergência de objetivos entre os cotistas do fundo. "Estamos muito felizes de contar com o BNDES e tantos outros investidores que compartilham do objetivo de fomentar a economia da região por meio do empreendedorismo e da inovação — e de fazer isso gerando retornos sólidos", declarou.

De acordo com o BNDES, o Fundo Canary IV conta ainda com a participação indireta de instituições financeiras de desenvolvimento internacionais (IFDs), o que, na avaliação da instituição, demonstra potencial de atrair outros investidores qualificados e ampliar os recursos destinados a empresas brasileiras inovadoras.

Criado para apoiar o desenvolvimento e a tração de soluções voltadas aos desafios econômicos, sociais e ambientais do país, o BNDES Garagem já acelerou mais de 300 startups desde sua primeira edição. Na terceira fase do programa, prevista para seguir até 2028, serão selecionadas 100 startups por ano por meio de chamada pública.

Fundado em 2017, o Grupo Canary administra atualmente quatro fundos e é especializado em investimentos em estágio inicial, com foco em capital-semente. A gestora soma mais de R$ 2 bilhões em capital comprometido sob gestão, incluindo coinvestimentos, e já aportou recursos em mais de 170 empresas no Brasil e na América Latina. Embora atue em diversos segmentos, concentra presença mais expressiva nas áreas de saúde, inteligência artificial, clima e meio ambiente, software corporativo (SaaS) e tecnologia financeira.