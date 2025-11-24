Brasil amplia empreendedorismo e transforma cenário dos pequenos negócios

247 - O número de brasileiros que decidiu apostar no próprio negócio segue aumentando e demonstra um novo momento do ambiente econômico nacional. Segundo dados do Sebrae, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal, o país ultrapassou 4,3 milhões de novos pequenos negócios abertos até outubro de 2025, uma alta de 18,8% em relação ao mesmo período de 2024. As informações foram divulgadas pelo Sebrae e refletem o protagonismo dos microempreendedores individuais (MEIs), que continuam enxergando no empreendedorismo uma alternativa relevante de autonomia e renda.

A expansão não se limita ao volume de novos registros. Especialistas apontam que o perfil do empreendedor também está mudando. Para Surama Jurdi, mentora e CEO da Surama Jurdi Academy, ecossistema global de educação empresarial, o entusiasmo inicial não basta para manter um negócio vivo. Ela afirma que planejamento estratégico, disciplina, propósito e clareza sobre a proposta de valor são pilares indispensáveis. “É preciso compreender o valor que você entrega, e acima de tudo entender a solução que oferece ao consumidor. Quando o empreendedor não conhece o seu público, nem a dor solucionada, o negócio já nasce com falhas”, destaca.

Como aumentar as chances de sucesso

Para quem deseja iniciar um empreendimento com propósito e sustentabilidade, Surama Jurdi compartilha recomendações que, segundo ela, ajudam a evitar armadilhas comuns no início da jornada empreendedora.

O primeiro alerta é não caminhar sozinho. Buscar mentoria, capacitação e apoio especializado pode acelerar aprendizados e reduzir erros. Esses erros, aliás, fazem parte do processo, mas a especialista reforça que o fundamental é “errar rápido”, aprender e corrigir o rumo com agilidade.

Outro ponto crítico é a gestão financeira. Manter fluxo de caixa saudável, preços coerentes, margens bem definidas e reservas para imprevistos é determinante para a sobrevivência do negócio. Para Surama, emoção e paixão não substituem o domínio dos números.

A liderança também aparece como diferencial competitivo. O empreendedor precisa desenvolver foco, resiliência, inteligência emocional e clareza de propósito para conduzir equipes em direção a resultados de alta performance. Persistência, segundo a especialista, é combustível essencial.

Ela acrescenta ainda a necessidade constante de adaptação, já que consumidores e mercados mudam em ritmo acelerado. Quem não se reinventa, diz, perde relevância.

Tecnologia e evolução: o caso da VendaComChat

O avanço do empreendedorismo está acompanhado pela busca crescente por ferramentas tecnológicas. Um exemplo é o de Marcos Schütz, fundador da VendaComChat, empresa especializada em automação de vendas via WhatsApp. Em três anos, ele identificou uma nova oportunidade e passou a oferecer licenciamento do modelo de negócios para quem deseja replicar a solução.

Para Schütz, o comportamento dos empreendedores brasileiros mudou de maneira significativa. “O microempreendedor hoje já tem consciência da importância da tecnologia, e busca ferramentas acessíveis para profissionalizar o atendimento e escalar as vendas. Com automação e metodologia comercial, pequenos negócios conseguem competir com grandes redes e gerar resultados consistentes”, afirma. Ele acrescenta que a determinação típica do brasileiro mantém o ritmo do empreendedorismo: “Mesmo quando o cenário é desafiador, o brasileiro não desiste. Ele busca oportunidades, aprende rápido e transforma ideias simples em negócios reais.”

Estruturas simples, sólidas e eficientes

Na visão de Surama Jurdi, negócios que prosperam por décadas têm em comum estruturas enxutas e eficazes. Ela resume esse princípio no conceito de “atrito zero”, que corresponde a oferecer o produto certo ao público correto, com proposta de valor clara e experiência simplificada. “Os clientes de hoje esperam comprar de forma rápida, simples, prática e objetiva”, afirma.

Para a especialista, o conceito vale tanto para o consumidor quanto para a operação interna. Processos excessivamente complexos travam o crescimento, ao passo que modelos simples aumentam a eficiência. “Companhias que combinam estratégia, propósito e execução disciplinada são aquelas que conseguem não apenas nascer, mas crescer e permanecer no mercado por décadas”, conclui.