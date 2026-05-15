Brasil e Bolívia ampliam parceria para impulsionar pequenos negócios

247 - Brasil e Bolívia avançaram nas discussões para fortalecer a integração econômica e ampliar as oportunidades para micro e pequenos empreendedores na região de fronteira. O foco das negociações está na harmonização de regras sanitárias, na redução da burocracia para abertura de empresas e na criação de fluxos comerciais mais eficientes entre os dois países.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias. Entre os dias 12 e 14 de maio, o diretor técnico do Sebrae Mato Grosso (Sebrae/MT), André Schelini, participou de uma agenda em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, voltada à integração produtiva e ao fortalecimento das políticas públicas para o ambiente de negócios binacional.

O encontro foi promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo de Santa Cruz (Cainco) e o Sebrae. A iniciativa reuniu representantes empresariais e autoridades internacionais para discutir mecanismos capazes de reduzir barreiras regulatórias e ampliar a segurança jurídica para empreendedores da região de fronteira.

Cooperação busca ampliar competitividade

Participaram das reuniões o presidente da Cainco, Jean Pierre Antelo Dabdoub, e a subsecretária do PNUD para América Latina e Caribe, Michelle Muschett. Segundo o Sebrae, a aproximação entre as instituições pretende estimular o intercâmbio tecnológico e a adoção de boas práticas produtivas, especialmente entre pequenos produtores rurais e empreendedores locais.

Durante o encontro, André Schelini destacou a importância da integração entre os países para transformar a realidade econômica das regiões fronteiriças. “Esta parceria é fundamental para transformarmos a realidade econômica das nossas fronteiras. Ao alinhar normativas e oferecer suporte técnico, garantimos que o micro e pequeno empreendedor tenha segurança jurídica e competitividade para acessar novos mercados, transformando desafios regulatórios em oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.

O projeto prevê ações estruturantes voltadas à harmonização sanitária e regulatória, permitindo que micro e pequenas empresas consigam atender exigências técnicas de qualidade e ampliar sua inserção em mercados regionais integrados.

Corredores logísticos e integração regional

Entre as medidas em discussão estão o uso de corredores logísticos estratégicos e a capacitação de produtores em eixos territoriais de integração. A expectativa é facilitar o escoamento de produtos agroindustriais e serviços, além de reduzir barreiras não tarifárias que dificultam o comércio entre Brasil e Bolívia.

Além da agenda institucional com entidades empresariais, Schelini também se reuniu com integrantes do governo boliviano, incluindo o ministro do Desenvolvimento Produtivo e Economia Plural da Bolívia, Óscar Mario Justiniano, o chefe de gabinete Pablo Izaguirre e a vice-ministra da Micro, Pequena Empresa e Artesanato, Shirley Mónica Chuquimia Riveros.

Durante as conversas, o ministro boliviano demonstrou interesse no modelo brasileiro de desburocratização e registro empresarial. Segundo o Sebrae, Justiniano avaliou que a fragmentação de normas entre as províncias bolivianas representa um obstáculo para o ambiente de negócios e pode ser enfrentada por meio da troca de experiências com o Brasil.

Integração comercial ganha prioridade

A aproximação entre os dois países ocorre em meio ao fortalecimento do diálogo diplomático entre autoridades brasileiras e bolivianas. A pauta inclui a abertura de mercado para produtos como manga, cana-de-açúcar e soja, além da defesa do princípio da regionalização sanitária para reduzir impactos comerciais em áreas de fronteira.

Na avaliação do Sebrae, a agenda reforça o papel da instituição como articuladora do desenvolvimento regional na América do Sul, especialmente em iniciativas ligadas à infraestrutura, inovação e ampliação dos investimentos produtivos.

A perspectiva é que futuras cooperações técnicas também contem com a participação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), consolidando a integração entre Brasil e Bolívia como um eixo estratégico para fortalecer a sustentabilidade e a inovação dos pequenos negócios rurais e urbanos.

Pequenos negócios no centro da estratégia

Ao final da agenda, André Schelini ressaltou a importância dos pequenos empreendedores para o crescimento econômico regional. “Os pequenos negócios têm papel estratégico na transformação econômica da América do Sul. O fortalecimento da cooperação entre países vizinhos amplia oportunidades de mercado, inovação, integração produtiva e desenvolvimento territorial, especialmente em regiões de fronteira como Mato Grosso”, declarou.