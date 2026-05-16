Brasil e China ampliam cooperação para internacionalizar pequenos negócios da economia criativa

247 - Uma comitiva brasileira liderada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou de uma série de compromissos oficiais na China voltados ao fortalecimento da cooperação cultural entre os dois países e à ampliação das oportunidades para pequenos negócios brasileiros da economia criativa. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias.

O Sebrae integrou a missão por meio de Moisés Araya, analista da Unidade de Assessoria Internacional da instituição. A agenda fez parte da programação do Ano Cultural Brasil–China 2026 e incluiu a participação da delegação no JZ Spring Festival, realizado em Xangai, um dos mais relevantes eventos de música instrumental e contemporânea da Ásia.

O festival reúne representantes do mercado cultural internacional, produtores, organizadores de eventos, agentes da indústria criativa chinesa e formadores de opinião, sendo considerado um espaço estratégico para ampliar a presença de pequenos empreendimentos brasileiros no mercado asiático.

Durante a visita, Margareth Menezes participou de uma reunião com a secretária municipal de Cultura e Turismo de Xangai, Zhong Xiaomin. O encontro destacou o interesse mútuo em fortalecer iniciativas conjuntas ligadas à inovação, sustentabilidade cultural e integração internacional.

“É uma parceria sólida e em expansão, com grande potencial de cooperação em áreas como economia criativa, intercâmbio artístico, formação cultural e desenvolvimento de indústrias culturais e criativas”, afirmou a ministra da Cultura.

Representando o Sebrae, Moisés Araya ressaltou o papel da diplomacia cultural como instrumento de desenvolvimento econômico e abertura de mercados para empreendedores brasileiros.

“O Ano Cultural Brasil-China vai além da celebração da diversidade cultural, abrindo portas para a construção de pontes econômicas e a promoção do desenvolvimento”, declarou.

Ele também destacou o apoio da instituição à internacionalização dos pequenos negócios brasileiros. “O Sebrae apoia empreendedores em todas as fases do seu negócio, entre elas a internacionalização, e quer capacitar pequenos negócios brasileiros, inclusive os da área cultural, a encontrar oportunidades na China”, completou.

Segundo os organizadores, esta foi a maior delegação artística latino-americana já enviada à Ásia. Além da divulgação da cultura brasileira, a iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso de artistas e empreendedores nacionais ao mercado internacional.

A participação brasileira no evento também ocorre no contexto do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Sebrae e o Ministério da Cultura. A parceria busca implementar ações estruturadas de diplomacia cultural e fomentar a internacionalização da economia criativa brasileira, com atenção especial à cidade de Xangai.

Considerada um dos principais polos culturais globais, Xangai possui ampla infraestrutura voltada às artes, ciência e inovação cultural, reunindo mais de 170 museus, 135 teatros e 25 bibliotecas.