Brasil Mais Produtivo amplia produtividade e transforma gestão de empresa

247 - A participação no programa Brasil Mais Produtivo tem impulsionado mudanças significativas na gestão de pequenos negócios no país. Um exemplo é a empresa Golden Bull & Golden Porks, sediada em Nova Iguaçu, que passou por uma reestruturação após acessar consultorias, conteúdos e capacitações oferecidos pela iniciativa. As informações são do próprio programa e de instituições parceiras.

Fundada em 2021 pela empresária Rogéria Moreno dos Santos, a empresa nasceu com a proposta de produzir carne suína salgada e defumada de alta qualidade. Nos primeiros anos de atividade, a empreendedora identificou a necessidade de organizar melhor a gestão e buscar apoio especializado para estruturar o negócio.

Foi nesse contexto que Rogéria conheceu o Brasil Mais Produtivo e aderiu às iniciativas do Sebrae, especialmente o projeto ALI (Agentes Locais de Inovação), voltado à promoção da inovação e à melhoria da gestão em pequenos empreendimentos.

A jornada de capacitação incluiu ainda a participação no Empretec, considerado o principal programa de formação de empreendedores do mundo. Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas e promovido em diversos países, o seminário é realizado no Brasil com exclusividade pelo Sebrae e tem foco no desenvolvimento de competências empresariais.

Segundo Rogéria, o impacto mais relevante foi a mudança na forma de conduzir o negócio. “Antes tínhamos processos mais informais e sem planejamento claro. Depois do Brasil Mais Produtivo, passamos a ter mais organização, controle e decisões muito mais assertivas.”

Além da capacitação, consultorias como Manufatura Enxuta e Eficiência Energética contribuíram para aprimorar a rotina da empresa e engajar os colaboradores em uma cultura de melhoria contínua, com foco na redução de desperdícios e aumento da eficiência operacional.

Com os avanços, a empresária afirma que o negócio vive um novo momento, voltado ao crescimento. “Amo falar de futuro. Meu objetivo agora é colocar em prática todos os aprendizados e continuar buscando capacitação para desenvolver novas ideias, melhorar processos e fazer a empresa evoluir cada vez mais”, afirma.

Transformação digital e ganhos de produtividade

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil Mais Produtivo atua em parceria com instituições como Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES para apoiar micro, pequenas e médias empresas na modernização de seus processos, com foco na transformação digital e no uso de tecnologias nacionais.

Nos últimos dois anos, o programa alcançou 67,5 mil empresas em todo o país, sendo 30,5 mil do setor industrial e 37 mil dos segmentos de comércio e serviços. Ao todo, foram realizados mais de 90 mil atendimentos, já que cada empresa pode participar de diferentes modalidades oferecidas.

Dados do Senai e do Sebrae indicam que empresas que adotaram práticas de manufatura enxuta registraram aumento médio de 28% na produtividade após as consultorias, reforçando o impacto das ações na competitividade dos pequenos negócios brasileiros.