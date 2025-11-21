Brasil reforça cooperação com Moçambique para fortalecer pequenos negócios

247 - O Sebrae vai aprofundar sua presença na cooperação internacional com Moçambique. Segundo informações divulgadas pela própria instituição, o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, assina, na próxima segunda-feira (24), em Maputo, uma Declaração Conjunta com o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME). A iniciativa ocorre com apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e integra a missão oficial ao país africano que contará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A assinatura marca uma nova etapa na relação bilateral entre os dois países, que celebram 50 anos de laços diplomáticos em 2025. O documento reforça o compromisso de ampliar ações integradas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, com foco em capacitação, cooperação internacional e troca de experiências sobre políticas públicas e melhoria do ambiente de negócios.

O acordo prevê esforços conjuntos para promover temas como simplificação, formalização e desenvolvimento territorial — áreas consideradas estratégicas tanto para o Sebrae quanto para o IPEME. A cooperação também busca impulsionar iniciativas locais de empreendedorismo e ampliar a atuação de micro, pequenas e médias empresas no contexto regional.

A parceria entre o Sebrae e o IPEME tem uma história consolidada. Criado em 2008, o instituto moçambicano contou com apoio direto do Sebrae em sua estruturação. Desde então, diversas ações de cooperação foram realizadas, incluindo a revisão do Estatuto das Micro e Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, concluída em 2022 e inspirada na legislação brasileira.