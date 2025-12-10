Brasil registra recorde histórico na abertura de pequenos negócios

247 - O Brasil alcançou em 2025 um marco inédito na criação de pequenos empreendimentos. De janeiro a novembro, foram abertas 4,6 milhões de novas empresas, superando com folga o total registrado em todo o ano anterior — até então, o maior da série histórica. Os dados foram divulgados pelo Sebrae, fonte original das informações, e apontam um crescimento de 19% na comparação com o mesmo período de 2024.

Segundo os números apresentados pela instituição, os pequenos negócios continuam a sustentar a dinâmica empreendedora do país. As novas empresas desse porte representam 97% de todas as aberturas realizadas em 2025. A grande maioria corresponde a microempreendedores individuais (MEIs), que somam 77% das inscrições, seguidos por microempresas (19%) e empresas de pequeno porte (4%).

Para o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, o avanço expressivo confirma o momento favorável para quem decide empreender no Brasil. Ele ressalta que fatores econômicos positivos ajudam a impulsionar essa decisão. “Estamos em uma situação de pleno emprego e com inflação sob controle. Isso estimula as pessoas a apostar nos seus sonhos, de serem donos dos próprios negócios, o que faz do Brasil um dos países mais empreendedores do mundo”, afirma.

Lima destaca ainda que o empreendedorismo está profundamente enraizado na sociedade brasileira. “60% dos brasileiros sonham em empreender. O empreendedorismo é a porta para inclusão, geração de empregos e renda”, completa.

Somente no mês de novembro foram registradas 350 mil novas pequenas empresas, número que supera em 28 mil o volume do mesmo mês de 2024. O setor de Serviços continua a liderar o movimento, respondendo por 64% das aberturas até novembro. Dentro desse segmento, a criação de MEIs cresceu 24,5% em relação ao ano anterior. Em seguida vêm o Comércio, com 21% das novas empresas, e a Indústria, com 7%.

A distribuição regional também revela forte concentração em estados de maior atividade econômica. São Paulo responde por 29% das aberturas no período, seguido por Minas Gerais (11%) e Rio de Janeiro (8%).

CNAEs com maior volume de novas empresas em novembro de 2025

Microempreendedores individuais (MEIs):

Atividades de malote e de entrega: 22.986 novos MEIs (9%)

Transporte rodoviário de carga: 19.753 novos MEIs (7%)

Atividades de publicidade: 16.091 novos MEIs (6%)

Micro e pequenas empresas (MPEs):