BTG Pactual passa a oferecer crédito a pequenos negócios com garantia do BNDES e Sebrae

247 - Uma nova linha de crédito voltada ao capital de giro de pequenos negócios começará a ser oferecida pelo BTG Pactual a partir da primeira quinzena de março. A modalidade contará com garantia do FG BNDES-Sebrae e será destinada a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Segundo informações divulgadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o anúncio foi realizado nesta quinta-feira (6), em Cuiabá, durante evento do Programa Acredita. Com a iniciativa, o fundo garantidor poderá alavancar mais de R$ 9,4 bilhões em crédito para o setor de pequenos negócios no país.

A nova linha terá taxas a partir de 1,5% ao mês e prazo de pagamento de até 60 parcelas. Os empreendedores também poderão contar com carência de até 12 meses antes do início do pagamento. Todo o processo de contratação será feito de forma digital, por meio do aplicativo BTG Pactual Empresas, que permite realizar análise de crédito, aprovação automática das operações e liberação dos recursos no mesmo dia.

Além das condições financeiras, a iniciativa prevê apoio técnico aos empresários. O presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Décio Lima, destacou que a falta de garantias ainda é um dos principais obstáculos para o acesso ao crédito no segmento.

“Historicamente, o acesso ao crédito é um dos maiores desafios para os pequenos negócios, e a grande barreira é a falta de garantias. Esta parceria com as instituições financeiras permite que empreendedores e empreendedoras tenham uma estratégia de crescimento e expansão da empresa, gerando mais empregos e melhorando o faturamento”, afirma.

O dirigente também ressaltou que o suporte do Sebrae acompanha a operação financeira. “O empreendedor não estará sozinho, pois contará com o Sebrae para melhorar a gestão do negócio e aplicar o recurso de forma sustentável.”

Com a adesão do BTG Pactual, a instituição se torna a quinta habilitada a operar com o fundo criado em parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Sebrae. A ferramenta busca reduzir a necessidade de garantias adicionais nas operações, ampliando o número de empreendedores aptos a acessar financiamento e incentivando a geração de emprego, renda e desenvolvimento local.

Antes do banco, já haviam sido credenciadas para operar a linha as instituições Bradesco, SENFF, BANDES e Fomento TO.

Para o banco, a iniciativa reforça a estratégia de ampliar a relação com micro e pequenas empresas. O sócio responsável pela área de crédito corporativo do BTG Pactual e co-head do BTG Pactual Empresas, Rogério Stallone, afirma que o crédito costuma ser a porta de entrada para esses clientes.

“O BTG Pactual Empresas tem como prioridade aprofundar o relacionamento com micro e pequenas empresas, e o crédito é, frequentemente, o primeiro ponto de contato desses clientes com o banco. O FGBS amplia nossa capacidade de oferta de crédito para esse público, enquanto a parceria com o Sebrae fortalece nosso conhecimento sobre o segmento, viabilizando o desenvolvimento de soluções e produtos mais alinhados às necessidades do pequeno empresário”, afirma.

Fundo garantidor amplia acesso ao crédito

Criado em outubro de 2024, o Fundo Garantidor BNDES-Sebrae foi estruturado para ampliar e democratizar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O mecanismo permite garantir até 80% das operações financeiras, com prazos que podem variar entre 12 e 120 meses.

O fundo opera por meio de uma plataforma digital de alta escalabilidade desenvolvida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já utilizada em outros fundos garantidores administrados pela instituição.

Outro diferencial do programa é o modelo de crédito assistido. Empreendedores que utilizarem a garantia também poderão contar com acompanhamento técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que oferece orientação sobre gestão, organização financeira e planejamento do negócio, com o objetivo de fortalecer a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos.