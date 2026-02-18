Busca por crédito cresce 14% no Brasil em 2025

247 - A procura dos brasileiros por crédito encerrou 2025 com crescimento acumulado de 14%, de acordo com o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito divulgado pela Serasa Experian, primeira e maior datatech do país. O resultado supera o avanço de 9,5% registrado em 2024 e consolida uma trajetória de expansão ao longo do último ano.

Segundo a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o desempenho está diretamente relacionado ao cenário macroeconômico observado em 2025. “A trajetória da demanda por crédito em 2025 revela um movimento mais disseminado ao longo do ano, com crescimento presente em todas as regiões e faixas de renda. Diferentemente do observado no ciclo de aperto entre 2021 e 2022, quando a elevação da Selic até 13,75% conteve a procura por crédito, o avanço recente ocorre mesmo em um ambiente ainda de juros elevados, como Selic em 15,00% desde junho de 2025. Esse comportamento sugere uma mudança na natureza da demanda, sobretudo entre os consumidores de menor renda, para os quais o crédito tem sido cada vez mais utilizado como instrumento de ajuste financeiro diante da desaceleração da atividade e da pressão sobre o orçamento das famílias.”

O levantamento aponta que o crescimento foi mais intenso entre os consumidores de menor renda mensal. Aqueles que recebem até um salário-mínimo registraram aumento de 19,5% na busca por crédito em 2025. Na sequência aparecem os brasileiros com renda entre um e dois salários-mínimos, com alta de 19,4% no acumulado do ano.

Em contraste, o menor avanço foi identificado entre os consumidores com renda de dois a cinco salários-mínimos, faixa que apresentou variação positiva de 2,2% no período analisado.

Alta em todas as unidades da federação

A expansão da demanda não se limitou a grupos específicos de renda. O indicador revelou crescimento em todas as Unidades Federativas ao longo de 2025, ainda que em ritmos diferentes.

Os maiores aumentos percentuais foram registrados em Roraima (23,1%), Amazonas (21,6%), Acre (19,7%), Tocantins (19,4%) e Alagoas (17,3%). Com esses resultados, os estados das regiões Norte e Nordeste lideraram o avanço na procura por recursos financeiros no ano.

Na comparação anual, dezembro de 2025 apresentou um salto expressivo. A demanda por crédito avançou 34% em relação ao mesmo mês de 2024, com crescimento observado em todas as faixas de renda, reforçando a tendência de intensificação no fim do ano.

Como o indicador é calculado

O Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian é elaborado a partir de uma amostra relevante de CPFs consultados mensalmente na base de dados da empresa. São consideradas especificamente as consultas relacionadas a transações que configuram alguma relação creditícia entre consumidores e instituições financeiras ou empresas não financeiras.

O volume de CPFs consultados é convertido em número índice, tendo como base a média de 2024 igual a 100. O levantamento permite segmentação por Unidade Federativa e por faixa de rendimento mensal.