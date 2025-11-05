Café brasileiro se destaca com 20 indicações geográficas e ganha valor internacional

247 - Durante uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que os americanos estavam “sentindo falta do café brasileiro” — um dos produtos mais afetados pela política de sobretaxas do próprio governo norte-americano. O comentário, relatado pelo portal Agência Sebrae de Notícias, evidencia o peso do café nacional no comércio internacional. Mas, como destacam os produtores e especialistas, o Brasil exporta muito mais do que uma simples commodity: exporta identidade, tradição e qualidade certificada.

Líder absoluto em Indicações Geográficas (IG), com 20 selos entre os 143 registrados no país, o café brasileiro ganha destaque na 13ª Semana Internacional do Café (SIC), que acontece de 5 a 7 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte. O evento reunirá cerca de 25 mil participantes para celebrar a diversidade da cafeicultura nacional. O Sebrae, parceiro histórico dos pequenos cafeicultores, promoverá degustações de cafés de todas as IGs reconhecidas, destacando a pluralidade de aromas e sabores que caracterizam cada região.

“As Indicações Geográficas cumprem várias funções, dentre elas: agregar valor ao produto e proteger a região produtora. O sistema promove os produtos e sua herança histórico-cultural, que é intransferível”, explica Hulda Giesbrecht, coordenadora de Tecnologias Portadoras de Futuro do Sebrae Nacional.

O público poderá conhecer o percurso completo do grão — do plantio à xícara — e compreender como o cuidado em cada etapa do processo faz do café brasileiro um produto único.

O papel das IGs e o impacto nos pequenos produtores

As Indicações Geográficas são instrumentos de valorização coletiva que reconhecem a ligação entre o produto e seu território de origem. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) prevê duas modalidades: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).

A IP está relacionada à reputação da região produtora, enquanto a DO exige comprovação técnica de que fatores como solo, clima e topografia são determinantes para as características específicas do produto. No caso do café, essas certificações atestam que o sabor, o aroma e a qualidade estão diretamente ligados ao terroir de cada localidade.

O Sebrae atua em todas as fases do processo de reconhecimento das IGs — da capacitação dos produtores à estruturação da governança local. O impacto é visível: segundo a instituição, os produtos certificados podem alcançar valorização de até 300% no mercado.

Atualmente, o Sebrae apoia 44 territórios produtores de café, atendendo 5,8 mil produtores, a maioria de pequenos empreendimentos familiares. Cerca de 70% das 300 mil propriedades rurais de café do Brasil pertencem à agricultura familiar.

“O apoio à gestão e à adoção de práticas sustentáveis é fundamental para fortalecer o setor e os empreendedores”, afirma Hulda Giesbrecht.

Inovação e rastreabilidade

Para garantir transparência e autenticidade, o Sebrae lançou, no fim de 2024, a Plataforma de Digitalização das IGs — uma ferramenta que reúne informações sobre rastreabilidade, terroir, cultura, qualidade e responsabilidade socioambiental. Com ela, o consumidor pode conhecer detalhes sobre a origem do café, como a região produtora, o perfil de sabor e o compromisso do produtor com práticas sustentáveis.

As 20 Indicações Geográficas dos cafés brasileiros

Indicações de Procedência (IP)

Campo das Vertentes

Norte Pioneiro do Paraná

Matas de Minas

Alta Mogiana

Região de Garça

Espírito Santo

Região de Pinhal

Oeste da Bahia

Sudoeste de Minas

Vale da Grama

Torrinha

Nova Alta Paulista

Denominações de Origem (DO)